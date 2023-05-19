Коньяк "Арарат" больше не будут поставлять в Россию

Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк "Арарат, прекратил экспорт в Россию. Об этом объявил министр экономики Армении Ваан Керобян, сообщает "Интерфакс".

На российский рынок приходится около 80% экспорта Ереванского коньячного завода. Прекращение поставок в Россию отразится на закупках винограда у армянских фермеров, отметил Керобян.

Ереванским коньячным заводом владеет французский концерн Pernod Ricard, который после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину приостановил работу в России. В начале мая 2023 года компания объявила, что прекращает свою деятельность в России. В заявлении для прессы Pernod Ricard отметила, что компания с самого начала осуждала и осуждает российское военное вторжение в Украину, выражает солидарность с украинцами и соблюдает все наложенные на Россию международные санкции.