Алкогольная компания Pernod Ricard объявила об уходе из России

Французская компания Pernod Ricard объявила, что прекращает свою деятельность в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. Новые поставки своей продукции в Россию Pernod Ricard прекратила уже в апреле этого года, сейчас её задача - распродать остатки и свернуть деятельность.

Pernod Ricard - второй по объёму мировых продаж производитель вин и крепкого алкоголя. Она выпускает такие известные марки, как коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, джин Beefeater, водка Absolut, текила Olmeca и другие.

Представитель Pernod Ricard сообщил в комментарии профильному изданию Just Drinks, что после закрытия российского представительства работы лишатся около 300 сотрудников. Он также упомянул, что компания будет рассматривать возможность возвращения на российский рынок, "когда обстоятельства станут благоприятными".

В заявлении для прессы Pernod Ricard отметила, что компания с самого начала осуждала и осуждает российское военное вторжение в Украину, выражает солидарность с украинцами и соблюдает все наложенные на Россию международные санкции.