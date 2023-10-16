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Конституционный суд Грузии признал президента нарушительницей Конституции

Саломе Зурабишвили

Конституционный суд Грузии большинством голосов признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушила основной закон страны, осуществив визиты в ряд европейских государств без разрешения правительства, как требует Конституция.

Решение удовлетворило представление лидеров правящей партии "Грузинская мечта" в том числе председателя партии Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Шалвы Папуашвили, обратившихся в КС с ходатайством о начале процедуры импичмента.

Зурабишвили на судебном процессе, длившемся несколько дней, не присутствовала, хотя публично заявила, что не считает нарушением закона встречи с президентами Франции и Германии для проведения переговоров о предоставлении Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС.

После вердикта Конституционного суда, закон об импичменте президента должен быть вынесен на голосование в парламенте. Для его принятия "Грузинской мечте" необходимо 100 голосов — две трети списочного состава депутатов. Сейчас правящая партия может в этом вопросе заручится поддержкой лишь 88 членов парламента.

Все оппозиционные партии, в том числе Единое национальное движение Михаила Саакашвили заявили, что либо вообще не будут участвовать в голосовании либо проголосуют против импичмента. Они называют процесс политически ангажированным.

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