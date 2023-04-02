Контрактник из Сочи получил условный срок для повторной отправки на фронт

Сочинский гарнизонный военный суд признал контрактника Астемира Джаппуева виновным в самовольном оставлении части в условиях мобилизации и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

По версии следствия, с марта по август прошлого года Джаппуев участвовал в войне против Украины и был ранен. Вернувшись в часть, он прошел военно-врачебную комиссию, направившую его в госпиталь. После обследования Джуппаев 26 октября не вернулся в часть, а уехал к семье. К месту дислокации части он вернулся только 7 ноября.

Джаппуев признал вину и раскаялся в содеянном. Суд также учёл, что контрактник желает участвовать в проведении специальной военной операции (так в России официально называют войну против Украины).

Суд отказался назначать контрактнику реальный срок, сославшись на обращение командования о необходимости направить Джаппуева на войну.

Ростовская область заняла четвертое место в стране по количеству дел на военнослужащих по ужесточенным во время мобилизации уголовным статьям. Речь идет о самовольном оставлении части и неисполнении приказа командира "в период мобилизации… в условиях вооруженного конфликта" – эти дополнения с более жёстким наказанием включены в Уголовный кодекс в конце сентября прошлоо года.

Ставропольский гарнизонный военный суд с середины января засекречивает решения по административным делам, в том числе в отношении участников войны против Украины, ссылаясь на защиту безопасности государства. Остальные гарнизонные суды Южного военного округа, в том числе действующие в Ставропольском крае, не скрывают тексты судебных актов. В пресс-службе суда отказались говорить по телефону, с чем это связано.

В феврале Кавказ.Реалии сообщал о поступлении в гарнизонные суды Юга России и Северного Кавказа не менее семи дел о самовольном оставлении части в условиях военного времени – соответствующая часть статьи введена в Уголовный кодекс сентябре.

Больше новостей Радио Свобода: