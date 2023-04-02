Вечером 1 апреля в Брянской области мобилизованный взял в заложники сослуживцев. Он сделал это после того, как узнал, что двое его племянников погибли в ходе боевых действий в Украине. В районе был введён план "Заря": место захвата было оцеплено, движение перекрыто. Захватчик сдался правоохранительным органам, заложники не пострадали.

По информации изданий "База" и Astra, инцидент произошёл в доме культуры в деревне Плавна Брянской области. Там временно дислоцировалась военная часть 44073. В заложниках были пятеро мобилизованных рядовых и три офицера. Предположительно, один из заложников смог связаться с экстренными службами.

Захватчик - 35-летний Дмитрий Д., мобилизованный из Чапаевска Самарской области. Он был вооружён автоматом и гранатами.

По предварительным данным, Дмитрий не выдвигал никаких требований. После прибытия спецслужб он сдался.