Контрактника приговорили к 5,5 годам колонии за "самоволку"

Суд в Ставрополе приговорил многодетного отца Виталия Маткина, проходившего службу по контракту в Североморске, к пяти с половиной годам колонии по уголовному делу о самовольном оставлении части. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на решение суда.

Маткин заключил контракт 27 июля 2022 года и служил машинистом команды непотопления в береговой части.

26 сентября он получил разрешение от командования уйти из воинской части, он должен был вернуться в неё к 15:00 того же дня. Но Маткин не вернулся в часть. Он сначала выехал в Рязань, где находилась есть семья - жена и трое детей, а затем в отправился в Ставрополь, где у него была квартира. В Ставрополе он стал работать таксистом. В декабре его остановил патруль ГИБДД и доставил Маткина в полицию, где выяснилось, что он находится в розыске по уголовному делу о самовольном оставлении части.

Маткин признал вину. Адвокат Светлана Васильева отмечала, что на момент оставления части Маткин не прошел испытательный срок по контракту, который в соответствии с этим должен был быть расторгнут.

Суд не учёл при вынесении приговора, что у Маткина трое несовершеннолетних детей и жена на иждивении, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности, служил во ФСИН и воевал на Северном Кавказе.

В Забайкалье суд назначил семь лет колонии строгого режима мобилизованному по статье о дезертирстве. Об этом сообщается на сайте суда.

По данным следствия, осужденного призвали на войну с Украиной в рамках мобилизации 21 сентября 2022 года. 24 ноября он покинул военную часть. 18 января его задержали сотрудники полиции.

Дело поступило в суд 14 марта, судья огласил приговор 7 апреля. Приговор вступил в законную силу. Суд пришел к выводу, что военнослужащий не собирался возвращаться в расположение части. Из-за этого дело рассматривалось по статье о дезертирстве, а не самовольном оставлении части.

В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы и дезертирство в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года в Мурманске.