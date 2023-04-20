Участник войны в Украине получил 9 лет колонии за пять побегов из части

В Барнауле военный суд назначил 9 лет колонии военнослужащему Евгению Зеленкову, который с начала войны в Украине пять раз уходил из расположения своей части, в том числе – покинул полевой лагерь в зоне боевых действий. О приговоре сообщает Второй Восточный военный суд.

По данным суда, матрос Зеленков не явился на службу 31 октября 2022 года, а 1 декабря был задержан сотрудниками полиции. 15 декабря он снова покинул часть до нового задержания 31 января. Суд вынес приговор с учетом предыдущих судимостей Зеленкова.

Ранее, в марте 2023 года, военного приговорили к двум годам и одному месяцу колонии за самовольное оставление части. Он снова уехал из части и не вернулся несмотря на объявленную 21 сентября мобилизацию.



До этого, в сентябре 2022 года, Зеленкову по той же статье назначили один год ограничения свободы с отчислением 10% довольствия в пользу государства за оставление полевого лагеря в марте 2022 года. Тогда, согласно приговору суда, он признал вину. При назначении наказания суд в том числе учитывал, что военнослужащий участвовал в войне в Украине, говорится в приговоре.

В какой части служил Евгений Зеленков – не сообщается, но в приговоре суда сказано, что он служил матросом. Зеленков начал контрактную службу в 2020 году.