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Деньги на Свободе

Контрсанкции по-белорусски. Чем поплатятся россияне за "войну" Лукашенко

Что случится, если Лукашенко закроет транзит товаров из Европы, и насколько сильно пострадают российские потребители? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

На минувшей неделе рубль серьезно просел к доллару и евро. Можно, конечно, списывать это на внешние факторы – откат нефтяных цен, бегство иностранных инвесторов от риска на фоне опасений, что американский Федеральный резерв начнет раньше, чем планировалось, сворачивать работу "печатного станка". Но не стоит забывать и о том, что скоро август. А это традиционно не лучший месяц, особенно для российского рынка. А нынешний август еще и предвыборный. Когда же в России выборы – гарантий никаких. И даже если путинской команде удастся все провернуть "без шума и пыли", найдется, кому постараться, чтобы россияне не заскучали.

Полная видеоверсия программы:

Например, Александру Лукашенко, который уже и не скрывает, что стал диктатором:

"Видите ли, здесь диктатура. Если долларом где-то попахивает, им плевать на эту диктатуру. Я не хочу страны называть. Они с ними идут в обнимку. Не важно – убивают там, вешают, закапывают живьем в песок или в землю людей. Не важно. Они с ними сотрудничают. А у нас, видите ли, диктатура. Не в этом дело. Все эти перемены так называемые задумывались с одном целью – расчистить поле для своего бизнеса".

Это был фрагмент выступления белорусского диктатора (теперь я имею все основания именовать его именно так) на состоявшемся 6 июля в Минске совещании о противодействии санкционным мерам. И мой интерес к этому совещанию продиктован вовсе не определением Лукашенко сущности своего режима правления – в конце концов, он сказал то, что и так всем давно известно. А заявлением, которое непосредственно может коснуться большинства россиян:

Пусть через Финляндию в Китай и в Россию поставляют свою продукцию

"Продажи у нас на европейских рынках никогда не были большими. Особенно тех предприятий, против которых введены санкции – тот же БеЛАЗ, МАЗ… Но мы закупали там некоторые комплектующие. Так что, только в Европейском союзе производят эти комплектующие? Нет. Они производятся и на просторах бывшего Советского Союза, в Китайской Народной Республике, в других странах. Надо просто шевелиться и переориентироваться. Но хочу вас попросить в правительстве. Мы знаем, кто в Германии, США и в других, европейских особенно, странах сегодня выступил против поставок комплектующих и узлов основных (двигателей, трансмиссий). Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните – Škoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: "Ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу". Это первое. Второе – через Беларусь тоже ни шагу. Точно так же нужно поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и в Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину – там хорошие дороги. Пусть едут и поставляют туда. То есть нужно предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь, – заявил Лукашенко.

Итак, прозвучала недвусмысленная угроза закрыть немецким и, судя по всему, не только немецким компаниям транзит через Беларусь товаров, предназначенных для российских и китайских потребителей. Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил "нарушения каких-то экспортно-импортных цепочек". Что же, давайте разбираться, что это за цепочки такие.

В этой категории более половины приходится именно на Европу, прежде всего – Германию

И Росстат, и Федеральная таможенная служба сходятся в одном: Евросоюз – главный торговый партнер России. Если брать отдельные страны, то Китай, конечно, никому не догнать. И, тем не менее, Германия на втором месте. Но нас интересует не вся внешняя торговля, а импорт. По данным таможенной статистики за январь-май этого года, на долю машин, оборудования и транспортных средств, включая запчасти для них, приходится около 60 процентов того, что Россия закупила в странах дальнего зарубежья. А в этой категории более половины приходится именно на Европу, прежде всего – Германию.

Сборочный цех БелАЗа
Сборочный цех БелАЗа

Вернемся к совещанию Лукашенко. Его возмутил отказ западных компаний поставлять запчасти и комплектующие для попавших под санкции МАЗа и БелАЗа. Но те же компании поставляют свою продукцию и на российские сборочные предприятия, да и не только на них.

Про лекарства и прочую фармацевтическую продукцию этого не скажешь

Даже краса и гордость российского автопрома АвтоВАЗ, две трети акций которого принадлежит альянсу Renault-Nissan, без западных комплектующих долго не продержится и вынужден будет остановить конвейер. Запчасти, к слову, используются не только для производства, но и для ремонта автомобилей. Так что если Лукашенко действительно воплотит свои угрозы в жизнь, российским автовладельцам придется нести дополнительные расходы на ремонт и обслуживание своих автомобилей.

Впрочем, из Европы в Россию поставляются не только машины и оборудование. Я не исключаю, что брендовые одежда и обувь, которые продаются в России, шьются в Китае, а то и в Одессе на Малой Арнаутской улице. Но вот про лекарства и прочую фармацевтическую продукцию этого не скажешь.

Помимо прочего, Лукашенко заявил, что остановит транзит в Россию продукции, которая подпадает уже под российские контрсанкции. То есть "белорусские" морепродукты, хамон и пармезан, скорее всего, либо окончательно пропадут с прилавков российских магазинов, либо станут "казахстанскими". О том, сколько все это будет стоить, даже думать не хочется. И речь ведь не только о деликатесах. Помимо прочего, россияне рискуют остаться и без польской плодоовощной продукции. Есть, конечно, Турция, Узбекистан, Закавказье, которые с удовольствием займут освободившуюся долю российского рынка. Но на выстраивание новых логистических цепочек потребуется время. А за это время цены вырастут, и обратно уже не упадут.

Сильнее всего белорусские контрсанкции ударят по самим белорусам

Это относится не только к "санкционке". Даже если белорусский диктатор превратит свою страну в "черную дыру" на востоке Европы, мир не перевернется. Ни российская, ни китайская, ни европейская экономика не рухнут. Найдутся новые пути – по суше, по морю – в обход Беларуси. Сильнее всего белорусские контрсанкции ударят по самим белорусам. Впрочем, тут Лукашенко никакой Америки не открыл. Он след в след ступает по пути российского коллеги Путина. Последствиях международных секторальных санкций и белорусских ответных мер для экономики страны оценил белорусский экономист, финансовый аналитик компании "Альпари-Евразия" Вадим Иосуб:

Вадим Иосуб о санкциях и контрсанкциях
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Вадим Иосуб о санкциях и контрсанкциях

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Почему вся эта история касается и нас тоже? Во-первых, назвать самостоятельной белорусскую экономику не получится ни при каких обстоятельствах. А уж в нынешней ситуации это и вовсе смешно. Кормить и защищать "нашего сукина сына" (это, если что, цитата) придется до тех пор, пока он будет занимать свой трон, а то и дольше. Особенно если по примеру "большого брата" он провернет какую-нибудь малоубедительную "рокировочку". А именно к этому все и идет.

Рост потребительских цен сегодня – это главное, что бьет по кошелькам российских граждан

Во-вторых, даже если разрушение сложившихся логистических цепочек не приведет к дефициту самых разных товаров, российские торговые связи с Евросоюзом пострадают еще сильнее, а зависимость от Китая вырастет. Вырастут и цены как для компаний, которые закупают оборудование для расширения и модернизации производства, так на потребительском рынке. А рост потребительских цен сегодня – это главное, что бьет по кошелькам российских граждан, увеличивая регулярные расходы и заставляя все глубже залезать в долги перед банками и микрофинансовыми организациями.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

  • Деньги на жизнь. Что говорит о том, что россиянам отчаянно не хватает на жизнь.
  • Деньги для государства. На какую сумму увеличится налоговое бремя.

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