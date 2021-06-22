Священная война Путина и Шойгу

Зачем съезд «Единой России» сделал лидером списка Сергея Шойгу? Может ли министр обороны стать преемником Путина? Путин не захотел губить свою партию непопулярностью Дмитрия Медведева? Он не желает поднимать рейтинг премьера Михаила Мишустина? Почему партии власти нечем сегодня похвастать кроме современных войн и давней Победы? Что еще происходит на предвыборном фронте, где идет зачистка неугодных Кремлю кандидатов? Какую идеологию предлагает путинская пропаганда по поводу Великой Отечественной войны и роли Сталина? Обсуждают политик, ведущий программы «Цена Победы» «Эха Москвы» Владимир Рыжков и историк Александр Гогун.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 22 июня в 17-05