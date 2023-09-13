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Время Свободы

Концепция меняется. Глава РПЦ назвал Петра I "борцом с влиянием Запада"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения атомного ракетного крейсера "Петр Великий"

Информационный дайджест "Время Свободы", 13 сентября

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Время Свободы - Темы дня 13.09.2023
by Радио Свобода

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Ракетному обстрелу подвергся севастопольский судоремонтный завод. Эта и другие операции украинских силовиков в аннексированном Крыму;

Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме "Восточный". О чем они пытались договориться;

Как Россия в обход санкций закупает оригинальные запчасти для самолетов иностранного производства – расследование "Важных историй";

Страны Балтии ввели запрет на въезд личных автомобилей с российскими номерными знаками;

Патриарх РПЦ Кирилл считает Петра Первого "борцом с западным влиянием";

Тиктокер Даня Милохин уехал из России после того, как Екатерина Мизулина потребовала призвать его в армию.

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