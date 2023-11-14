Концерн Rheinmetall поставит Украине 25 танков "Леопард" и БТР

Гарманский концерн Rheinmetall поставит Украине 25 танков типа "Леопард 1A5", пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два учебных танка. Об этом сообщает во вторник издание Der Spiegel.

Общая сумма заказа составляет несколько десятков миллионов евро. В неё входит не только пакет поставок, но и стоимость обучения, логистики, запчастей, ввода в эксплуатацию на месте и ремонта. Финансирование пакета поставок производится из бюджета по заказу правительства ФРГ.

Танки "Леопард 1A5" были сняты с использования бундесвером десять лет назад. Однако они находились на складах. После начала полномасштабной войны в Украине было принято решение о введении их в строй.



Издание сообщает, что в сентябре Киев отказался принимать десять старых танков этой модели из-за возникших проблем. Танки требовали дополнительного ремонта. Поскольку в Украине не было обученного технического персонала и запчастей, смысла в их поставках Киев не усмотрел.



Rheinmetall собирается в будущем году также поставить в Украину 14 танков "Леопард" более новой модели 2A4.