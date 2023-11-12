Правящая коалиция ФРГ планирует удвоить военную помощь Украине

В Германии правящая коалиция во главе с канцлером Олафом Щольцем в принципе согласилась удвоить военную помощь Украине в будущем году до 8 миллиардов евро, сообщил 12 ноября источник в политических кругах Берлина.

В случае одобрения парламентом, где у входящих в коалицию партий большинство, расходы ФРГ на оборону увеличатся до 2,1% ВВП страны, то есть они превысят планку минимальных трат на соответствующие нужды, установленную для стран-членов НАТО.

Как отмечает Reuters, законодатели от социал-демократов, "Свободной демократической партии" и "Зелёных" договорились о повышении, обсуждая федеральный бюджет на 2024 год. Далее последует заседание бюджетного комитета бундестага 16 ноября.

Первым о планируемом Берлином наращивании расходов сообщило в субботу агентство Bloomberg, сославшись на знакомые с ситуацией источники. Газета Bild am Sonntag также написала, что парламентский комитет должен утвердить дополнительные 4 миллиарда евро помощи. "Удвоение военных трат - это правильно и важно", - цитирует издание члена парламента Андреаса Шварца, который в партии СДПГ отвечает за военный бюджет.

Представитель Министерства обороны заявил, что комитет Бундестага пока не завершил обсуждение, и отказался от дальнейших комментариев.

Германия считается ключевым союзником Украины в Европе. По объему поставленной Киеву помощи она уступает только Соединённым Штатам.