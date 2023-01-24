Польша направила Германии запрос о поставках "Леопардов" Украине

Польша официально обратилась к Германии за разрешением на поставки танков немецкого производства "Леопард" Украине. Об этом во вторник заявил министр обороны Польши Мариуш Блашчак. Он также призвал саму Германию поставить танки Украине.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что правительство ФРГ не будет препятствовать поставкам немецких танков из Польши, если страна подаст соответствующее заявление. При этом Польша распространила сообщение, что готова поставить Украине танки "Леопард" без согласия Германии.

Во вторник на пресс-конференции после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что союзники скоро примут решение по вопросу о поставках танков Украине. По его словам, пока решение не принято, однако Берлин уже дал понять своим союзникам, что те при желании могут готовить боевые машины для передаче Украине.

На фоне дискуссий о возможности поставок германских танков "Леопард" в Украину немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что в его распоряжении находится 139 "Леопардов" типа 1 и 2, которые он мог бы отремонтировать. Таким образом, теоретически танки Украине могли бы быть переданы не бундесвером, а непосредственно предприятием по заказу правительства ФРГ.

Как заявил официальный представитель предприятия медиа-группе RND, в распоряжении концерна находятся 22 танка типа "Леопард-2A4", которые он может привести в боевую готовность для поставок Украине. Их ремонт будет длиться "около года". Поставки возможны поэтому лишь в конце 2023 – начале 2024 года. Наряду с этим Rheinmetall сможет предоставить 88 более старых танков типа "Леопард-1".

29 танков типа "Леопард-2A4" находятся на ремонте для отправки в другие страны НАТО в рамках проекта по замене боевых машин советского производства, которые ранее были предоставлены Украине. Они будут готовы уже в конце апреля-начале мая 2023 года. Эти 29 танков также можно будет запланировать для поставки в Украину. По информации журнала Stern, глава концерна Армин Паппергер исходит даже из возможной поставки в конце марта. "Эти танки принадлежат правительству ФРГ. Оно может делать с ними все, что захочет", – отметил Паппергер.

Официальный представитель концерна подчеркнул, что ситуация в целом нестабильна из-за рамочных условий, которые ставят страны НАТО, различных прямых и непрямых поставок запчастей и составляющих, а также изменяющихся условий заказа. Поэтому назвать конкретные сроки поставок танков различного типа весьма трудно.

Украина просит страны Запада поставить ей основные боевые танки, утверждая, что они должны помочь провести в 2023 году наступательные операции по освобождению территорий.