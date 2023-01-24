Германия согласилась на отправку танков "Леопард" Украине. Об этом 24 января сообщил журнал Der Spiegel. Одновременно Вашингтон рассматривает возможность отправить Киеву танки М1 "Абрамс".

По данным журнала, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки "Леопард 2" достаточно современной модификации 2A6. Речь идёт как минимум об одной роте танков — то есть, о десяти единицах техники.

Берлин также намерен одобрить поставки танков немецкого производства другими странами (они не могут сделать этого без разрешения производителя).

Ранее отправить свои "Леопарды" Украине в случае разрешения со стороны Берлина планировали Польша, Нидерланды и Испания. Сообщалось, что к ним могут присоединиться Италия, Дания и Финляндия.

Канал ABC сообщал со ссылкой на анонимного украинского источника, что всего предоставить Киеву "Леопарды" с разрешения Германии пообещали 12 стран, речь может идти примерно о 100 танках.

24 января газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к поставкам Украине танков М1 "Абрамс".

Газета сообщает, что поставки могут быть частью сделки с Берлином, предусматривающей разрешение на отправку в Украину "Леопардов". Sky News Arabia передаёт, что речь идёт о 10 танках американского производства.

Официально о поставках Берлином и Вашингтоном может быть объявлено в среду, 25 января.