Дмитрий Песков официально признал факт атаки беспилотников на Кремль и назвал эту атаку попыткой покушения на жизнь Владимира Путина;

Насколько велики людские ресурсы в России для продолжения войны в Украине?

Бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич приговорен к 8 годам лишения свободы;

Европейская комиссия временно запретила импорт в ЕС из Украины нескольких видов сельскохозяйственной продукции;

Где теперь выступает оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, поддерживающего режим Владимира Путина.

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