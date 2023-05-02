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Время Свободы

Не слышали. В Киеве не знают про мирный план папы римского

Информационный дайджест "Время Свободы", 2 мая

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Время Свободы - Темы дня 2.05.2023
by Радио Свобода

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Россия не готова надежно защищать свою территорию от военных атак и диверсий из-за просчетов при подготовке вторжения в Украину;

Власти Украины призывают оказавшихся в оккупации граждан страны ради своей безопасности соглашаться взять российские паспорта, но не сотрудничать с российскими властями;

Годовщина событий в Одессе 2 мая 2014 года;

В Киеве не слышали о плане урегулирования кризиса в Украине при посредничестве Ватикана;

Интервью с бывшим президентом Латвии Валдисом Затлерсом;

Ужин Ассоциации журналистов, аккредитованных при Белом доме;

Правительство России намерено повысить благосостояние населения за счет борьбы с "серыми" зарплатами.

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