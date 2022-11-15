Концерт Полины Гагариной в Алматы отменили из-за её поддержки войны

В Казахстане отменили концерт российской эстрадной певиц Полины Гагариной. Это произошло после того, как в соцсетях жители возмутились приглашением в страну артистки, которая поддерживает войну. Об этом сообщило казахстанское издание "Арбат.медиа".

Концерт Гагариной планировался в Алматы 14 февраля, в рамках её тура "Обезоружена". Вскоре после его анонса в соцсетях начали появляться посты с критикой организаторов, которые "приглашают в Казахстан известную Z-артистку".

Официально об отмене концерта пока не сообщалось. Однако его анонс исчез с официального сайта Гагариной, сайта организаторов тура и крупных билетных агентств. Позже в соцсетях появился скриншот переписки с представителями артистки. Они подтверждают, что концерт был отменен.