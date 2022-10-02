Танцовщик Полунин: МИД России "прогнулся" перед Узбекистаном

Танцовщик Сергей Полунин обвинил МИД России в том, что ему не дали выступить с номером на концерте на Красной площади в Москве по случаю аннексии украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

За день до концерта, который прошёл 30 сентября, Полунин заявил в инстаграме, что сначала его пригласили станцевать под песню певца Шамана "Встанем", посвящённую погибшим в Украине российским солдатам, однако затем без объяснения причин отменили номер. После концерта также в инстаграме танцовщик заявил, что, по его данным, запрет на выступление исходил от МИД России, в который поступила жалоба от МИД Узбекистана. "Ребята, я же вас защищал" - эмоционально обратился артист к российским чиновникам, обвинив их в том, что они "прогнулись". Ранее он говорил, что должен выступить на концерте, поскольку является уроженцем Херсона.

Несколько дней назад Полунин выступал с тем же номером в Ташкенте. Номер, воспевающий участников войны против Украины, вызвал возмущение ряда официальных лиц Узбекистана. Как сообщает Радио Азаттык, узбекистанские чиновники в ответ на обвинения российского артиста, размещенные в соцсетях, прокомментировали, что Полунин был предупреждён за то, что вышел за рамки оговорённых в соглашении о гастролях условий. Новые обвинения Полунина в МИД Узбекистана и МИД России не комментировали.

Песня "Встанем" на концерте в Москве прозвучала, её исполнил Шаман, однако без аккомпанемента Полунина. Также Шаман спел гимн России, подпевал ему Владимир Путин. Наиболее ярким событием концерта, судя по откликам в соцсетях, однако, стало выступление актёра и священника Ивана Охлобыстина, который назвал войну в Украине "священной" и несколько раз крикнул "Гойда".

Полунин, бывший гражданином Украины, получил российское гражданство в 2018 году. “Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции в Украине, Грузии и других странах”, – написал он, комментируя новый паспорт, и рассказал, что выражает поддержку президенту России Владимиру Путину, за которым танцовщик “видит правду”. У Полунина есть несколько татуировок с изображением Путина.

Полунин с юности был солистом Королевского балета в Лондоне, впоследствии переехал в Россию. Сейчас он является директором Севастопольского театра оперы и балета, у которого на данный момент нет здания и постоянной труппы.