Концерты Кристины Орбакайте на Дальнем Востоке перенесли

Концерты эстрадной певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске и в Хабаровске в середине марта отменили из-за "проблем с логистикой". Об этом сообщил ТАСС организатор выступлений Сергей Зайцев.

По его словам, проблемы с построением тура возникли из-за отмены концертов Орбакайте в других городах. Представители артистки решали перенести концерты на Дальнем Востоке на другие даты, но какие именно - пока не сообщается. Билеты будут действительны, но зрители также могут их вернуть.

В январе "Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" потребовал от губернатора Приамурья отменить концерты эстрадной певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске из-за ее гражданства США.

В декабре 2023 года российские таблоиды написали о том, что Орбакайте вернулась из США в Россию и появилась на концерте "Песня года", а также в эфире "Первого канала".

После обращения "Боевого братства" к властям в Улан-Удэ отменили концерт Орбакайте, запланированный на 13 марта. Республиканские власти не уточнили причины отмены выступления Орбакайте, отметив, что она не признана "иностранным агентом" и ее деятельность "не запрещена". После этого сорвались концерты певицы в Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Братске.