Концерты Кристины Орбакайте на Дальнем Востоке перенесли

Концерты эстрадной певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске и в Хабаровске в середине марта отменили из-за "проблем с логистикой". Об этом сообщил ТАСС организатор выступлений Сергей Зайцев.
По его словам, проблемы с построением тура возникли из-за отмены концертов Орбакайте в других городах. Представители артистки решали перенести концерты на Дальнем Востоке на другие даты, но какие именно - пока не сообщается. Билеты будут действительны, но зрители также могут их вернуть.
В январе "Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" потребовал от губернатора Приамурья отменить концерты эстрадной певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске из-за ее гражданства США.
В декабре 2023 года российские таблоиды написали о том, что Орбакайте вернулась из США в Россию и появилась на концерте "Песня года", а также в эфире "Первого канала".
После обращения "Боевого братства" к властям в Улан-Удэ отменили концерт Орбакайте, запланированный на 13 марта. Республиканские власти не уточнили причины отмены выступления Орбакайте, отметив, что она не признана "иностранным агентом" и ее деятельность "не запрещена". После этого сорвались концерты певицы в Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Братске.
- Кристина Орбакайте – дочь певицы Аллы Пугачевой, которая выступила против вторжения России в Украину в феврале 2022 года и вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным, эмигрировала в Израиль. В апреле 2023 года Орбакайте выпустила сингл под названием "Алла будет петь".
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