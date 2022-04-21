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Концерты "Машины времени" отменены после высказываний Андрея Макаревича против войны

Все запланированные концерты группы "Машина времени" в России отменены. Об этом её представитель сообщил 21 апреля государственному агентству РИА "Новости". Причину он не назвал, но фронтмен группы Андрей Макаревич накануне критиковался в прокремлёвских аккаунтах в социальных сетях за высказывания против войны с Украиной.

В начале апреля Макаревич высказался в поддержку музыкантов, уехавших после начала войны. @Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы [Пугачёвой], Максима [Галкина], Чулпан [Хаматовой], Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия — они, а не вы", — написал он в персональном блоге. 15 марта он высказался против войны в эфире "Настоящего времени".

Макаревич прокомментировал отмену тура ещё 20 апреля в своих соцсетях. "История отмен концертов "Машины времени" в родной стране - длинная", — сказал он, вспомнив, как концерты группы отменяли в конце 1970-х, в начале 1982 и после 2014 года. "Давно живём. Будем жить дальше", — написал он, выразив сожаление поклонникам группы.

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