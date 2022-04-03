Русская антивоенная песня. Артемий Троицкий созывает АнтиАрмию

В завершающем из трёх специальных выпусков подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​, на фоне российской агрессии против соседней страны рок-журналист Артемий Троицкий представляет отечественные антивоенные песни. У русской рок-песни богатая историческая традиция, хотя, конечно, не столь богатая, как традиция военных завоеваний.

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Наверное, первая и, вероятно, лучшая российская антивоенная песня написана осенью 1917 года Александром Вертинским.

Я не знаю, кому

И зачем это нужно,

Кто послал их на смерть

Недрожащей рукой…

Считается, что великий шансонье сочинил эту песню под впечатлением от расстрела большевиками юнкеров во время Октябрьского восстания в Москве. Но погибшие могли быть и просто молодыми солдатами, брошенными в атаку. Песня имела огромный резонанс, автора вызвали в ЧК. Отсюда ещё один знаменитый апокриф: на оправдания Вертинского "Это всего лишь песня! Вы же не можете мне запретить жалеть этих несчастных юношей!" сотрудники органов ему ответили: "Если надо будет, и дышать запретим!"

Александр Вертинский с композицией "То, что я должен сказать"

Так и было в СССР в последующие три с лишним десятилетия: военных песен была масса, все они были накачаны милитаристской романтикой и патриотическим энтузиазмом: "Броня крепка, и танки наши быстры". В лучшем случае, это были задушевные лирические песни о грусти по дому и любимой девушке, вроде "Землянки" и "Тёмной ночи". С конца 1950-х, в период холодной войны, нарратив советской пропаганды заметно изменился: главной темой стала "борьба на мир" против "поджигателей войны". Главными хитами миролюбивого репертуара стали детская "Пусть всегда будет Солнце!" и "Хотят ли русские войны" в исполнении Марка Бернеса, а самой эффектной – "Голос Земли" на музыку Аркадия Островского, мощно спетая Муслимом Магомаевым.

Муслим Магомаев с патетической песней "Голос Земли"

"Оттепельная" контркультура тоже не осталась в стороне от солдатской темы – достаточно вспомнить великолепные "Мы похоронены где-то под Нарвой" Александра Галича, "Вы слышите, грохочут сапоги?" и "Смоленскую дорогу" Булата Окуджавы. Странно, но больше всего песен о войне было у самого молодого из бардов-классиков, Владимира Высоцкого. Пожалуй, самая известная и самая пацифистская по духу из них - "Тот, который не стрелял".

Владимир Высоцкий, "Тот, который не стрелял"

В 1979-м началась позорная советская военная кампания в Афганистане. Довольно странно, но полуподпольный и полупротестный "русский рок" на эти события почти не отреагировал. Едва ли не единственная, написанная по горячим следам песня того периода, – знаменитая "Не стреляй!" Юрия Шевчука и его группы "ДДТ". У песни удивительная судьба: с одной стороны, из-за неё Шевчука преследовал КГБ, с другой – она стала лауреатом официального всесоюзного музыкального конкурса "Золотой камертон" (из телеверсии её, правда, вырезали). Много позже Шевчук не дал разрешения на использование "Не стреляй!" в крайне сомнительном фильме Алексея Балабанова "Брат-2".

Юрий Шевчук и "ДДТ": "Не стреляй!"

У гениального рок-барда Александра Башлачёва была всего одна песня "про войну", но какая! "Подвиг разведчика" – очень смешная сатира на советскую пропаганду в разгар холодной войны (1984). Повествование ведётся от лица похмельного гражданина, мучимого кошмарами американской военной угрозы:

А Рейган – трус, ковбой и пидорас,

Поставил мир на ядерную карту!

Тревожно мне, кусаю свой матрас,

Дрожу, как СС-20 перед стартом…

Александр Башлачев с композицией "Подвиг разведчика"

Обе чеченские войны, в отличие от афганской, шли совсем рядом, на российской территории, и активно значились в политической повестке дня в России. Тем не менее, никакой сколько-нибудь заметной волны песенных комментариев – ни в осуждение, ни в поддержку – они не подняли. Интересно, кстати, почему?.. Единственное, и абсолютно блестящее, исключение – "Моя Чечня" нижегородской группы "Замша" во главе с поэтом и гитаристом Вадимом Демидовым. Авторский ход здесь очень необычен: ужасы войны метафорически переплетаются с драмой в личной жизни героини… Боюсь, сейчас эта песня совсем забыта и на радио не ротируется – очень жаль!

Группа "Замша" и песня "Моя Чечня"

Очередные российские военные операции, в Грузии и Сирии, вновь прошли не замеченными российской творческой прослойкой. Зато в 2014 году случились Крым и Донбасс, и до ребят наконец-то дошло. В Петербурге появилось целое музыкальное движение "АнтиАрмия", стали проходить антивоенные концерты и фестивали. Инициатор движения – лидер группы "Электропартизаны" Вадим Курылёв, в прошлом гитарист "ДДТ". Движение поддержали многие известные рокеры разных поколений; их антимилитаристские песни – уже без всякой "обязаловки" – составили сборник "Нам не нужна война!"(2018).

"Электропартизаны": "Нам не нужна война!"

Андрей Макаревич, фронтмен "Машины времени" и один из самых авторитетных артистов Росси, тоже борется за мир. За это в 2014 году, во время первой военной истерии, он подвергся всяческому шельмованию в государственных медиа. Как раз тогда Макаревич написал очень горькую песню, которую называют по-разному: то "Моя страна ушла на войну", то "Моя страна сошла с ума". В песне констатируется и то, и другое.

Андрей Макаревич, "Моя страна ушла на войну"

Завершает нашу – далеко неполную – антологию "Русские антивоенные песни" запись Андрея Лысикова, более известного как Дельфин. Альбом "442", 2018 год.

До украинской мегатрагедии остаётся три года... И вот из этой песни слова: "Государство, приказывающее умирать детворе, /Всегда назовёт себя Родиной".

Лучше и вернее не скажешь.

Плейлист третьего специального выпуска "Музыки на Свободе":



1. Александр Вертинский. "То, что я должен сказать"

2. Муслим Магомаев. "Голос Земли"

3. Владимир Высоцкий. "Тот, который не стрелял"

4. Валерий Золотухин/Юлий Ким. Песня из к/ф "Бумбараш"

5. Юрий Шевчук и "ДДТ". "Не стреляй!"

6. Александр Башлачёв. "Подвиг разведчика"

7. "Кино". "Безъядерная зона"

8. Борис Гребенщиков. "То, что я должен сказать"

9. ВИА "Каскад". "Мы уходим…"

10. "Замша". "Моя Чечня"

11. "АнтиАрмия","Электропартизаны & друзья". "Нам не нужна война!"

12. "Адаптация". "Остановите войну!"

13. Андрей Макаревич. "Моя страна ушла на войну"

14. Юлия Теуникова. "Беженцы"

15. Дельфин. "744"

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