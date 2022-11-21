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Координатор движения "За вынос Ленина" осуждён на 3 года колонии

Мосгорсуд приговорил к трём годам лишения свободы Михаила Налимова, возглавлявшего неформальное движение "За вынос Ленина". Суд счёл его виновным в реабилитации нацизма из-за постов в социальных сетях. Налимов считал советскую власть сатанинской и публиковал коллажи, совмещавшие советскую и сатанистскую символику.

Михаил Налимов - националист и монархист, многократный участник "Русских маршей". По его убеждению, советская власть была сатанинским порождением, а Ленин являлся Антихристом. Доказательством этого, по мнению Налимова, была и советская символика - красную звезду он приравнивал к дьявольской пентаграмме. Нынешняя власть в России, как считает Налимов, также находится в руках сатанистов.

На своих страницах в Живом журнале и ВКонтакте Налимов, в частности, выкладывал коллажи, в которых пентаграмма была пририсована к советским символам победы над нацистской Германией, включая орден Отечественной войны и георгиевскую ленту, а также к фото с парада на 9 мая.

В соцсетях Налимов высказывался как против войны в Украине, так и против украинского Майдана, считал дьявольским порождением как действующую российскую власть, так и европейскую цивилизацию и США, и единственным способом спасения Руси и мира от власти сатаны считал православный монархический фундаментализм. На суде он заявил, что для него красная звезда не может быть символом победы и спасения, таковым он признаёт только крест.

Правозащитный центр "Сова" выступил против осуждения Налимова. По мнению "Совы", высказывания националиста действительно отличаются радикальностью, но не содержат призывов к насилию и дискриминации, а значит, не могут представлять общественной опасности.

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