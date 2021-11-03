Суд в Москве арестовал организатора "Русского марша"

Суд в Москве арестовал одного из организаторов "Русского марша" Никиту Зайцева за неповиновение полиции. Об этом сообщает агентство "Москва". Акция националистов запланирована на 4 ноября и не согласована с властями.

Зайцев был задержан накануне днём полицейским спецназом. Он связал своё задержание с запланированным шествием. Его организаторы подали заявку о проведении акции ещё 20 октября.

"Русские марши" традиционно проходят в Москве с 2005 года. До 2019 они согласовывались властями. В 2019 году отказ от согласования удалось обжаловать в суде. Акция в прошлом году не была разрешена мэрией — по официальной версии, из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Однако националисты всё равно её провели.

2 ноября московская прокуратура предостерегла жителей города от участия в несогласованных акциях 4 ноября. Вероятнее всего, речь идёт именно о шествии националистов. Однако в предостережении речь идёт о мероприятии, которое должно состояться в центре города. "Русский марш" был запланирован в московском районе Люблино — достаточно отдалённом от центра.