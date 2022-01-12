Координатора "Голоса" признали "иноагентом" из-за перевода в 200 руб.

Минюст включил координатора движения "Голос" (признан в России "иноагентом") в Алтайском крае Катерину Кильтау в реестр "СМИ-иностранных агентов" из-за денежного перевода от гражданина Таджикистана и комментария для Сибирь.Реалии. Об этом Кильтау рассказала в своем фейсбуке.
В декабре 2021 года координатор "Голоса" подала иск к Минюсту и МИД России, в котором потребовала отменить решение о ее признании "иноагентом". В судебных возражениях сторона ответчика указала, что 24 августа 2021 года Кильтау получила перевод в размере 200 рублей от гражданина Таджикистана Отабека Худойбердиева. Координатор "Голоса" предполагает, что его могли попросить это сделать. В документе также отмечается, что Кильтау получила в 2020 году 7047 рублей от "Лиги избирателей", которую ранее признали "иноагентом".
Помимо денежных переводов, Кильтау вменили "участие в создании материала иностранного СМИ" из-за комментария Сибирь.Реалии к материалу о признании "Голоса" "иностранным агентом". Сторона ответчика также указала, что Кильтау якобы занималась "политической деятельностью на территории России" и в качестве доказательства прикрепила ссылку на запись мастер-класса о фундаментальных основах аргументации (видео набрало чуть больше 30 просмотров).
Замоскворецкий суд Москвы начнет рассмотрение иска Кильтау к Минюсту 19 января. В разговоре с корреспондентом Сибирь.Реалии она уточнила, что решила судиться в Москве, потому что "не нашла хорошего адвоката" в Барнауле.
- В конце декабря координатор движения "Голос" в Иркутской области Алексей Петров подал в суд на Минюст России из-за включения в реестр "иностранных агентов".
- Минюст начал вносить граждан России в реестр физлиц-иностранных агентов с конца 2020 года. Речь идет не только о журналистах, но и о правозащитниках, активистах и юристах. В реестре уже более 30 человек, среди них авторы Север.Реалии: Катерина Клепиковская, Татьяна Вольтская, Людмила Савицкая, Сергей Маркелов, Елизавета Маетная. В список попали главный редактор издания "Медиазона" ("признано СМИ-иноагентом") Сергей Смирнов, журналист Би-Би-Си Андрей Захаров, юрист Центра защиты прав СМИ (внесен в реестр "НКО-иноагентов") Галина Арапова, правозащитник Лев Пономарев, активистка Дарья Апахончич, активисты движения "Голос", которые занимались наблюдением за выборами в России.
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