Координатора "Голоса" признали "иноагентом" из-за перевода в 200 руб.

Минюст включил координатора движения "Голос" (признан в России "иноагентом") в Алтайском крае Катерину Кильтау в реестр "СМИ-иностранных агентов" из-за денежного перевода от гражданина Таджикистана и комментария для Сибирь.Реалии. Об этом Кильтау рассказала в своем фейсбуке.

В декабре 2021 года координатор "Голоса" подала иск к Минюсту и МИД России, в котором потребовала отменить решение о ее признании "иноагентом". В судебных возражениях сторона ответчика указала, что 24 августа 2021 года Кильтау получила перевод в размере 200 рублей от гражданина Таджикистана Отабека Худойбердиева. Координатор "Голоса" предполагает, что его могли попросить это сделать. В документе также отмечается, что Кильтау получила в 2020 году 7047 рублей от "Лиги избирателей", которую ранее признали "иноагентом".

Помимо денежных переводов, Кильтау вменили "участие в создании материала иностранного СМИ" из-за комментария Сибирь.Реалии к материалу о признании "Голоса" "иностранным агентом". Сторона ответчика также указала, что Кильтау якобы занималась "политической деятельностью на территории России" и в качестве доказательства прикрепила ссылку на запись мастер-класса о фундаментальных основах аргументации (видео набрало чуть больше 30 просмотров).

Замоскворецкий суд Москвы начнет рассмотрение иска Кильтау к Минюсту 19 января. В разговоре с корреспондентом Сибирь.Реалии она уточнила, что решила судиться в Москве, потому что "не нашла хорошего адвоката" в Барнауле.