Координатора "Голоса" вызвали в Роскомнадзор за пост с 80 просмотрами

В Рязани координатора местного отделения движения "Голос" Софию Иванову вызвали в Роскомнадзор для составления протокола о нарушении законодательства об иностранных агентах. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Поводом для составления протокола на Иванову стал пост в телеграме, в предупреждении к которому у неё было написано не "иностранный агент", а "странный агент". В её телеграм-канале 88 подписчиков, на момент публикации новости у записи, вызвавшей претензии регулятора, было 80 просмотров.

Роскомнадзор посчитал формулировку о странном агенте нарушением закона. Ивановой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Участники движения в защиту прав избирателей "Голос" наблюдают за выборами в России и в других странах с 2000 года. Само движение было учреждено в 2013 году. В августе 2021 года российский Минюст признал "Голос" иностранным агентом, а спустя месяц такой статус получили двадцать его региональных координаторов.