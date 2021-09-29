Минюст включил в реестры иноагентов "ОВД-Инфо", "Зону права" и "Медиазону"

Мининстерство юстиции включило в реестр СМИ-"иноагентов" 22 журналиста и правозащитника. Среди них главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, издатель проекта Петр Верзилов и участники движения "Голос" ("Голос" включен в реестр незарегистрированных общественных объединений-"иноагентов").



Также в реестр СМИ-"иноагентов" попал правозащитный проект "Зона права" и ООО "ЗП" - это учредитель "Медиазоны". Проект "ОВД-Инфо" внесен в другой реестр - список незарегестрированных общественных объединений-"иноагентов".

Большинство людей, внесенные в реестр СМИ-"иноагентов", сотрудничают с движением "Голос". В список попали председатель орловского отделения движения "Голос" Вероника Каткова, координатор движения "Голос" в Самаре Людмила Кузьмина, председатель "Голоса" в Московской области Инна Карезина, региональный координатор "Голоса" в Петербурге Полина Костылева, председатель "Голоса" в Мордовии Александр Лютов, бывший координатор тамбовского отделения движения "Голос" Владимир Жилкин и многие другие.

Обновился и реестр некоммерческих организаций-"иноагентов", в него включили автономную некоммерческую организацию "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" и ивановскую областную общественную организацию "Центр гендерных исследований".

На данный момент в реестр СМИ-"иноагентов" уже включены 72 человека и организации, всего с начала 2021 года список увеличился на 55 пунктов.