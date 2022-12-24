Координатора "Волонтёров Победы" в Москве насильно увезли в военкомат

Школьного вожатого и одного из координаторов провластного движения "Волонтёры Победы" в Москве Даниила Мятина насильно увезли в военкомат. Там его матери заявили, что он "живое мясо" и его сразу отправят на войну в Украину.

Подруга Мятина рассказала изданию "Сота", что утром к нему в квартиру пришёл участковый и с применением силы забрал его в военкомат. По её словам, сейчас Мятин находится на сборном пункте без связи и документов, к нему не пускают родственников, чтобы те могли передать ему вещи.

По информации издания DOXA, у Мятина диагностирован рак, недавно его прооперировали. Его мать сообщила, что в военкомате ей напрямую сказали, что её сын "живое мясо" и что его, никогда не служившего, сразу отправят на фронт в Украину. Она уже написала письмо в военную прокуратуру и нашла адвоката, но пока безрезультатно.

Мятин – выпускник Высшей школы экономики, участник патриотических форумов, один из координаторов провластного движения "Волонтёры Победы" в Москве. Организация про его насильственное задержание пока ничего не написала.