В Москве около 20 человек насильно доставили в военкомат

В Москве около двадцати человек насильно увезли в военкомат. Вероятно, некоторые из них уже на сборном пункте. Об этом сообщает "Мемориал".

По информации "Мемориала", мужчин хватали прямо на улице, забирали на работе, одного увезли из кофейни. Перед задержанием полицейские не представлялись, на них не было опознавательных знаков, утверждает "Мемориал".

Сейчас связи ни с кем из похищенных нет. В военкомате адвокату сообщили, что мужчин уже увезли на сборный пункт. Адвоката туда не пустили, однако сообщили, что к ним привезли примерно десять мужчин.

Те ли это люди и где остальные – неизвестно. Адвокату посоветовали прийти к девяти утра, когда на сборном пункте будет ответственный – он сможет дать "какую-то информацию".