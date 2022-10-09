Корабли ВМС ФРГ обследуют места утечки газа из "Северных потоков"

Федеральная полиция Германии начала расследовать обстоятельства, при которых в прошлом месяце произошли повреждения на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море. Как сообщает DW, к датскому острову Борнхольм отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами.
Минобороны Германии в письме в адрес комитета по обороне в Бундестаге сообщила, что исследовательская группа, сформированная из служащих федеральной полиции Германии и бундесвера, отправилась в Балтийское море, чтобы обследовать место происшествия. О помощи военных попросил ранее глава федеральной полиции ФРГ. В миссии принимают участие два судна германских ВМС: тральщик-искатель мин "Диллинген" и многоцелевой корабль "Миттельгрунд". Они вышли в море 7 октября.
Расследование повреждений "Северных потоков" ведут также власти Швеции. Недавно они сообщили, что предварительные результаты подкрепляют версию о том, что повреждения стали результатом актов саботажа. Вблизи труб газопроводов были зафиксированы несколько взрывов. Кто может нести ответственности за диверсии - не сообщается. Ранее Соединённые Штаты и другие страны ЕС также высказывались о повреждениях газопроводов как о возможных актах саботажа, заявляя, что о возможных виновниках пока нет данных.
Президент России Владимир Путин, выступая 30 сентября, обвинил в подрыве газопроводов "англосаксов", не приведя доказательств. Официально российские власти никаких обвинений не выдвигали.
В результате повреждений, точный объём которых пока не определён, возникли четыре утечки из трёх ниток газопроводов. В них, по оценкам "Газпрома", находилось до 800 млн кубометров газа, это одна из крупнейших утечек метана в истории. По предварительным сообщениям, неповреждённой осталась одна из труб "Северного потока-2". Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию, в связи с вторжением России в Украину на него наложены санкции.
- Накануне на севере Германии на несколько часов было практически полностью парализовано железнодорожное движение на севере Германии. Причиной этого стало перерезание в двух местах кабелей связи. В результате возникли нарушения в работе коммуникационной системы GSM-R, обеспечивающей связь между центрами управления, которые контролируют движение составов, и поездами. Специалисты исключают возможность обычной технической неисправности и считают, что речь шла о сознательной диверсии.
- Расследованием случившегося занялись подразделения охраны государства в структуре уголовной полиции. "Нельзя исключить политическую подоплеку", - заявила представительница берлинского управления уголовной полиции. На данный момент признаков причастности иностранных государств выявить не удалось. Председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер не исключил, что за повреждением инфраструктуры на немецкой железной дороге стоит Россия.
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