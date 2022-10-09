Корабли ВМС ФРГ обследуют места утечки газа из "Северных потоков"

Федеральная полиция Германии начала расследовать обстоятельства, при которых в прошлом месяце произошли повреждения на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море. Как сообщает DW, к датскому острову Борнхольм отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами.

Минобороны Германии в письме в адрес комитета по обороне в Бундестаге сообщила, что исследовательская группа, сформированная из служащих федеральной полиции Германии и бундесвера, отправилась в Балтийское море, чтобы обследовать место происшествия. О помощи военных попросил ранее глава федеральной полиции ФРГ. В миссии принимают участие два судна германских ВМС: тральщик-искатель мин "Диллинген" и многоцелевой корабль "Миттельгрунд". Они вышли в море 7 октября.

Расследование повреждений "Северных потоков" ведут также власти Швеции. Недавно они сообщили, что предварительные результаты подкрепляют версию о том, что повреждения стали результатом актов саботажа. Вблизи труб газопроводов были зафиксированы несколько взрывов. Кто может нести ответственности за диверсии - не сообщается. Ранее Соединённые Штаты и другие страны ЕС также высказывались о повреждениях газопроводов как о возможных актах саботажа, заявляя, что о возможных виновниках пока нет данных.

Президент России Владимир Путин, выступая 30 сентября, обвинил в подрыве газопроводов "англосаксов", не приведя доказательств. Официально российские власти никаких обвинений не выдвигали.

В результате повреждений, точный объём которых пока не определён, возникли четыре утечки из трёх ниток газопроводов. В них, по оценкам "Газпрома", находилось до 800 млн кубометров газа, это одна из крупнейших утечек метана в истории. По предварительным сообщениям, неповреждённой осталась одна из труб "Северного потока-2". Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию, в связи с вторжением России в Украину на него наложены санкции.