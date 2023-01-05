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Королева Дании не будет покровителем премии из-за главы жюри из РФ

Королева Дании Маргрете II во время визита в Россию в 2011 году

Королева Дании Маргрете II не будет покровительствовать детской книжной премии имени Ханса Андерсена после спора о назначении на пост председателя жюри премии академика Российской Академии художеств Анастасии Архиповой.

Архипову избрали на пост председателя жюри в сентябре прошлого года на Всемирном конгрессе Международного совета по детской книге. Ряд стран, в частности, Швеция и страны Балтии, были против такого решения из-за российской агрессии в отношении Украины. Они призвали международное правление конгресса попросить российского председателя покинуть пост, — рассказывает "Радио Дании".

Датский королевский дом отметил, что монарх не может быть частью конфликта. Награда также была удалена из списка зарубежных патронажей королевы на сайте Королевского дворца.

  • Премией Андерсена награждаются лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы. Она присуждается один раз в два года.
  • В последний раз победителей выбирали в 2022 году. Лауреатами стали французская писательница Мари-Од Мюрай и корейский иллюстратор Сьюзи Ли.
  • В 2018 году премию присудили российскому иллюстратору Игорю Олейникову.

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