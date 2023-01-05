Королева Дании не будет покровителем премии из-за главы жюри из РФ

Королева Дании Маргрете II не будет покровительствовать детской книжной премии имени Ханса Андерсена после спора о назначении на пост председателя жюри премии академика Российской Академии художеств Анастасии Архиповой.

Архипову избрали на пост председателя жюри в сентябре прошлого года на Всемирном конгрессе Международного совета по детской книге. Ряд стран, в частности, Швеция и страны Балтии, были против такого решения из-за российской агрессии в отношении Украины. Они призвали международное правление конгресса попросить российского председателя покинуть пост, — рассказывает "Радио Дании".

Датский королевский дом отметил, что монарх не может быть частью конфликта. Награда также была удалена из списка зарубежных патронажей королевы на сайте Королевского дворца.