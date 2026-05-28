Кортеж Путина в Астане сопровождали броневик и вертолёт

Кортеж президента России Владимира Путина в столице Казахстана Астане сопровождают броневик с позицией для пулемётчика, вертолёт и машина, которая может быть оснащена системой радиоэлектронной борьбы, заметило "Агентство", изучив опубликованные журналистами и очевидцами видео в соцсетях.

Помимо мотоциклистов, колонну автомобилей сопровождал военный автомобиль. OSINT-аналитик Кирилл Михайлов сказал изданию, что, скорее всего, это броневтомобиль "Алан" с позицией для пулеметчика на крыше. Представитель исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) указал, что машина похожа на обычный бронеавтомобиль с полузакрытой пулеметной турелью со снятым пулеметом.

Еще один автомобиль оснащён конструкцией на крыше, которая может быть системой радиоэлектронной борьбы. Вечером 27 мая кортеж Путина сопровождал также вертолёт.

Пресс-служба президента Казахстана сообщала, что с момента пересечения границы страны до посадки в аэропорту Астаны самолет Путина сопровождали истребители Сил воздушной обороны.

В начале мая издание "Важные истории" и ряд других СМИ опубликовали утверждения неназваной западной разведки об усилении мер безопасности в связи с тем, что Путин опасается покушения или попытки переворота. То же "Агентство" отмечает сегодня, что с начала года информационные агентства ТАСС, РИА "Новости" и "Интерфакс" резко сократили число новостей о Владимире Путине, что является следствием резкого снижения публичной активности президента. "Агентство" отмечает, что Путин почти перестал ездить по стране. Последней его поездкой за пределы регионов, где находятся основные президентские резиденции, стал однодневный визит в Самару 6 ноября 2025. Была пауза и в поездках за границу, однако Путин прервал её, посетив на днях Китай и теперь - Казахстан.

Путин прилетел в Астану 27 мая. Это его второй государственный визит в Казахстан с марта 2024 года, предыдущий визит Путина такого уровня в Астану состоялся в ноябре того же года. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что это призвано "подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран".

Путин во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сказал, что отношения стран "вышли на уровень стратегического партнерства". Токаев заявил, что "между РФ и Казахстаном не существует спорных вопросов", отметил рост российских инвестиций и заключил, что страны являются "друзьями" и "братьями". По мнению Токаева, без России невозможно решить ни одну мировую проблему, а саму страну под руководством Путина ждёт "яркое будущее".