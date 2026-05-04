СМИ: в докладе европейской разведки говорится о страхе Путина

Издание "Важные истории" публикует в понедельник документ, который, как утверждается, является докладом разведки неназванной европейской страны об "обеспокоенности" в Кремле в связи с возможной попыткой переворота в России. О докладе пишут также CNN и другие издания. В качестве источника указывается неназванное лицо, которое "занимает официальный пост в правительстве одной из европейских стран".

В докладе утверждается, что с начала марта 2026 года "Кремль и сам Владимир Путин обеспокоены риском заговора или попытки государственного переворота против российского президента. Он особенно опасается использования беспилотников для возможного покушения со стороны членов российской политической элиты".

Наиболее поразительным моментом доклада CNN называет то, что с риском государственного переворота ассоциируют Сергея Шойгу, бывшего министра обороны и приближённого Путина, поскольку он якобы "сохраняет значительное влияние в высшем военном командовании". Шойгу с 2024 года занимает пост главы Совета безопасности. Сам Шойгу в бытность министром обороны был объектом критики главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который сам летом 2023 года устроил попытку мятежа и впоследствии погиб в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах.

Утверждается, что арест 5 марта бывшего заместителя Шойгу Руслана Цаликова рассматривается как "нарушение молачливого соглашения между элитами", которое ослабляет Шойгу и повышает вероятность того, что он сам может стать объектом судебного преследования.

При этом CNN оговаривается, что в докладе не приводятся доказательства в поддержку этих утверждения касательно Шойгу, а "учитывая, что публикация доклада может быть направлена на дестабилизацию Кремля, примечательно, что европейская разведка одновременно может фактически предупреждать Кремль о потенциальном государственном перевороте".

В докладе также говорится, что Кремль значительно усилил личную охрану Путина, установив системы слежки в домах ближайших сотрудников. Поварам, телохранителям и фотографам, работающим с президентом, запрещено пользоваться общественным транспортом. Посетители главы Кремля должны проходить двойную проверку, а работающие рядом с ним лица могут пользоваться только телефонами без доступа в интернет, добавляется в отчёте. Некоторые из этих мер были введены в последние месяцы после убийства высокопоставленного генерала в декабре, что вызвало конфликт в высших эшелонах российских силовых структур, говорится в отчёте. "Они свидетельствуют о растущем беспокойстве внутри Кремля, поскольку он сталкивается с растущими проблемами внутри страны и за рубежом, включая экономические трудности, усиливающиеся признаки несогласия и неудачи на поле боя". Российские сотрудники служб безопасности резко сократили число мест, которые регулярно посещает Путин, говорится в отчёте. Он и его семья перестали посещать свои обычные резиденции в Московской области и на Валдае.

"Важные истории" пишут, что независимо могут подтвердить несколько тезисов доклада: "Сразу несколько источников также подтверждают и возросший страх Путина из-за заговора или попытки переворота". В частности, действующий сотрудник ФСБ рассказывал "Важным историям", что его подразделению стало намного труднее получать разрешение на прослушку, потому что "всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти". "Важные истории" также отмечают, что в этом году ни один депутат Госдумы не получил приглашение на парад Победы на Красной площади.

В Кремле и российских силовых структурах содержание доклада пока не комментировали.



