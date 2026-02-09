Литературная премия "Слово", учрежденная Российским книжным союзом и Союзом писателей России, объявила лауреатов.

Церемонию вел режиссёр Константин Богомолов в Театре на Малой Бронной. Награды вручали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, помощник Путина Владимир Мединский и президент книжного союза Сергей Степашин.



В номинации "Проза" победу присудили Z-автору Захару Прилепину за роман "Тума". В номинации "Поэзия" победителем признан Игорь Волгин за сборник "Прикосновенный запас". Спецприз жюри за книгу "Сначала было Слово, в конце будет Цифра" получила Маргарита Симоньян. Победителем в номинации "Литературная критика" назван коллектив "Литературной газеты". Гран-при из рук Дмитрия Медведева получил Никита Михалков. Он объявил, что пожертвует все 3 миллиона рублей на нужды "СВО".

Отчеты о церемонии публикуют в соцсетях ее участники:

Объявляя о награждении Маргариты Симоньян, Константин Богомолов сказал, что "эта награда даётся за смелость мысли, за способность уловить и назвать главный нерв времени, ответить на интеллектуальные вызовы, стоящие перед нашей цивилизацией. Можно сказать, что книга, которая будет награждена сегодня, — это личный дневник мыслителя, оказавшегося на линии фронта мировоззренческих битв современности»".

Маргарита Симоньян :

Получила специальный приз жюри Национальной литературной премии 'Слово' за мой роман 'В начале было Слово — в конце будет Цифра'.

Зеты обзавелись СВОей литературной премией

Мыслителем меня еще никто не называл. Я и к писателю не совсем привыкла)



Спасибо всем огромное за эту честь. Безумно рада и невероятно польщена. Эту книгу я считаю делом своей жизни.

Далеко не все читатели разделяют эти восторги.

Нуне Барс :

зеты обзавелись наконец СВОей литературной премией

Нина Агишева-Николаевич :

Когда-то Игорь Волгин был приличным человеком – я даже ходила к нему на семинар на журфаке. По-моему, это кошмар – оказаться в такой компании.

Георгий Урушадзе :

Новости литературы. В РФ вчера случилась крупнейшая (26 млн руб) z-премия «Слово». И жабогадюкинг по её поводу.

Лауреаты: Никита Михалков (гран-при великому писателю, только не смейтесь), Волгин, Бушков, Поляков, Симоньян, Прилепин. Лучшей документалкой признана книга о Сталине.

Награждали Медведев, Мединский, Цивилёва, Шахназаров и Песков.

Скандалов случилось несколько, главный из которых — награждение в номинации «Литкритика» институции, отсутствовавшей в списке финалистов.

Эксперты самой премии и «патриоты» описывают её так:

Имитация и раздувание щек, ориентированное исключительно на начальников

«Премия “Слово” и Союз писателей России надорвались, пока упивались византийством. Раболепие и чинопочитание — ещё можно понять. Но блядское шулерство — это перебор».

«Только имитация и раздувание щек, ориентированное исключительно на начальников, чтобы те остались довольны, что процесс идет».

«И до подлога было очевидно, что самих литераторов никто не будет брать в расчет, а тем более спрашивать их мнение. Они нужны для массовки и одобрямса. Вчера о них попросту вытерли ноги».

«Ещё одно предсказуемое решение жюри премии "Слово". В номинации драматургии победил как вы думаете кто? Правильно. Еще один друг Владимира Мединского – Юрий Поляков. А ведь ему по протекции Мединского летом прошлого года уже была вручена Государственная премия России».

«Это невероятное позорище».

«Это подлог. И подлость».

Олег Пшеничный :

Никита Михалков получил гран-при литературной премии «Слово» за «значительный вклад в развитие литературы». Дмитрий Медведев вручил Михалкову награду и денежный приз в три миллиона рублей, которые режиссёр обещал передать на нужды убийства украинцев.

Александр Данилов:

Главным победителем оказался Михалков. Гран-при присужден за "Бесогон"?

С интересом, но и искренним изумлением посмотрел церемонию награждения Национальной литературной премией "Слово". Главным победителем оказался Никита Сергеевич Михалков. Поскольку он книжек не писал, подумалось, что перепутали с покойным отцом. Потом посмотрел под какую номинацию попадает. Но по статусу премии не попадает ни в какую. Просто и скромно дали Гран-при, который не требует объяснений. Предвидя возможную реакцию публики, вручающий сообщил: «Перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине». Следует ли из этого, что Гран-при присужден за "Бесогон"?

6 февраля, в тот день, когда вручали премию "Слово" "Агентство" рассказало о том, как передачи из цикла "Бесогон" используют в школах.

Наталья Иванова :

Это важно для истории, только поскорее бы она кончилась

Давно пора было учредить свою отдельную премию и не мучиться тщеславием. Приятно видеть счастливые лица вручантов и победителей. А то помню, как в зале церемонии "Русского Букера" огнём вспыхнул Захар Прилепин, когда не был назван лауреатом, немедленно вылетел из ресторана, оставив на стуле букет, а за ним и вся его команда в чёрном. (...) На "Большой книге" обнесли Юрия Полякова. Теперь для премии "Слово" купили свои игрушки, и очень дорогие. Поляков удовлетворил амбиции аж дважды – и за 2024 год, и за 2025-й. (Две курицы в одни руки – помните эти слова?) Правда, не ясно, кто же всё-таки из них писатель, если главный писатель, получивший Гран-при – неписатель Никита Михалков? Опять проклятая неизвестность! Для антрополога современности интересны и вручатели, и театр (богомоловский). Все это важно для истории. И то, что вручант премии "Большая книга" Захар Прилепину за "Обитель" Сергей Нарышкин тихо спросил, обернувшись, а я сидела за ним и слышала: подскажите, а как его зовут? Прошли годы... В общем, все это важно для истории, как сказал мальчик Антон из "Дома на набережной", только поскорее бы она кончилась. На новый том исследования "Власть и литература" материал уже набирается, остаётся обозначить период.