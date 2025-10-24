Одного роста с властью. В соцсетях осмысляют феномен Михалкова

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Владимир Путин одарил его высшей российской госнаградой – орденом Андрея Первозванного, и лично приехал поздравить юбиляра на банкет. Михалков заявил, что хотел бы повторить слова своего отца, сказанные в свое время по случаю получения такого же ордена: "Я служил, служу и буду служить своему Отечеству".

Никита Михалков – с одной стороны, режиссер любимых многими фильмов и исполнитель ярких киноролей, с другой стороны – человек, последовательно поддерживающий власть и пользующийся близостью к ней в своих интересах, а также ведущий ультраконсервативной телепрограммы "Бесогон", которая используется в том числе для публичных доносов.

Блогеры стараются осмыслить, как в одном человеке сочетаются две эти ипостаси – и прибегают для этого к воспоминаниям, в основном чужим. Многие из этих мемуаров, как истории с пальто графа или гонораром у Данелии, хорошо известны, но в соцсетях напоминают о них специально к юбилею Никиты Сергеевича.

Константин Атоев:

Бесогону Михалкову исполнилось 80. Многие задают вопрос как симпатичный юноша из фильма "Я шагаю по Москве" превратился в нынешнего Бесогона. Или он всегда был таким, с малых лет, родившись в семье трижды «гимнюка» Сергея Михалкова - «кремлевского дворянина союзного значения», иным быть не мог. Уже несколько десятилетий знаменитой эпиграмме про всероссийский зуд, от трех ползущих Михалковых – вот уж действительно не ослабевает любовь народная. А суть Михалкова очень точно подметил Георгий Данелия, впервые снявший 18-летнего Никиту. Сценарист "Я шагаю по Москве" Шпаликов долго уговаривал его взять младшего брата своего приятеля Кончаловского на главную роль. Скрепя сердце Данелия согласился. Уже через неделю съемок вчерашний школьник потребовал увеличения актерской ставки с 8 до 25 рублей в день. Режиссёр объяснил, что такие суммы в кино выплачивают только опытным, хорошо зарекомендовавшим себя артистам. Но Никита не унимался. Или повышайте – или сниматься не буду! Тогда Данелия распорядился вызвать актера N, чтобы заменить Никиту, а ему сказал, что он свободен. «Но вам же придется переснимать все сцены, где я участвовал», - стал объяснять режиссеру Никита. «Это не твои проблемы, - ответил Данелия, - у нас есть эти сцены с актером, которого пробовали до тебя». Тогда Михалков, стал просить оставить его, свалив все на старшего брата Андрона, мол это он подучил его, как повысить гонорар. Конечно, 17 рублей в день для такой золотой молодёжи как Михалковы были тогда «большими деньгами», но зачем брата-то сразу подставлять? Впрочем, к доносительству таинственная страсть это фамильная черта Михалковых. Отец стучал на диссидентов, Андрон не пощадил на старости лет репутации своих звёздных любовниц, а Бесогон, вообще, сплошное доносительство.

Когда-то Маяковский написал сатирическую пьесу «Клоп». Михалков и является таким «клопом», присосавшимся к кремлевской власти, независимо от того, кто сидел в этой имперской халабуде. В отличие от его брата Андрона, который начинал как соавтор фильма Тарковского "Андрей Рублев", фильмы Михалкова на полку не клались. Успех первых его лент многие приписывали ансамблю из оператора, композитора, художника, сценариста, актеров, которых, тут надо отдать ему должное, он собирал для фильмов. И опять же подобно клопу он, можно сказать, питался живительной кровью их творческих идей. И, как ни странно, но с первых лент, в которых, казалось, доминировали мотивы русской классики, проступала тема ЧК, которую фрондирующая советская интеллигенция старалась не замечать. Что в «Своем среди чужих» - комиссары в пыльных шлемах, что в «Рабе любви» подпольный «Штирлиц» в исполнении Нахапетова. Как острохарактерный актер второго плана Михалков, конечно, был хорош, особенно когда играл самого себя – бесогона из подворотни, из которого прямо рвался наружу хамский менталитет. «Жмурки», «Вокзал на двоих» «Полеты во сне и наяву». Удавались ему и роли мерзавцев из высшего света – Паратов из фильма Рязанова, Пожарский – из акунинского «Статского советника», даже в Генри Баскервиля он внес черты «вечного хама». И ни одного положительного героя, даже Котов в «Утомленных солнцем», такой себе кровопийца, которого вот-вот раздавит хозяйский тапок. Покрошил он белых в гражданскую, попил их голубой кровушки, и вот пришла расплата. Так что положительным героем Котов не является. Впрочем, одного, по крайней мере в Михалковском понимании, он сыграл – царя в провалившемся «Сибирском цирюльнике», но и в него он вложил свое несколько презрительное отношение к женщинам, всю мизогинию российской власти, благосклонности которой он добивался.

Но было в нем, при всем его нынешнем выпячиваемом антизападничестве, ничем не скрываемое раболепие перед поносимым им Западом, ну это общая черта всего русского социума – для них очень важно, что думают и говорят о них там на Западе, как их похвалил Трамп, как «их» "Анора" выиграла «Оскар», что написал британский таблоид об их культуре – конечно великой, до которой этому Западу тянуться – не дотянуться. Во многих фильмах он пытался вставить сцены, которые могли понравиться западному зрителю, его представлениям о широкой русской душе – цыгане, медведи, водка, икра, купола церквей, и конечно, звезды западного кино – от Ормонд и Харриса до Ольбрыхского и Мастроянни.

В сети давно гуляет рассказ Адабашьяна о псе, который снимался в фильме Михалкова «Очи черные». Пес был абсолютно двopняжный, c тяжелой судьбой. Пса прозвали Яша. Уникальность пса заключалась в том, что он безошибочно узнавал в каждой конкретной ситуации, кто тут самый главный, и делал все, чтобы понравиться этому главному. Ни Михалков, ни Мастроянни, ни Сафонова его не интересовали. Он сразу прибился к итальянской пpoдюсерше, Сильвии Чекки Д’Амико. Оставшись в Италии после съемок у Сильвии, он понял, что главная в доме ее мать – известная сценаристка «Римских каникул» и «Похитителей велосипедов», которая терпеть не могла собак. Но и ее ему удалось околдовать. И уже он не обращал никакого внимания на Сильвию, а только на ее маму.

Забавная история Адабашьяна, была ли она, какая разница, но на самом деле она рассказана про Михалкова. Это он и есть этот Яша, с него списан. Он был этим Яшей при всех властях. При коммунистах они с братом сняли «Сибириаду» (1979) как русский ответ Бертолуччи с его «ХХ веком», вышедшим за три года до их панегирика большим советским стройкам - открытие сибирских месторождений газа и нефти, строительство ГЭС. Потом он окучивал Руцкого, пока тот был вице-президентом, носил ему книжки отца русского фашизма Ивана Ильина. Как только после 1993 г. Руцкой попал в Лефортово, тут вся их дружба и закончилась. В 1994 г., поняв, что сталинисты проиграли, снял «Утомленные солнцем» - фильм, разоблачающий сталинизм. Но все же с Ельциным у него не задалось. Какое-то время он видел себя его преемником, даже снял себя в роли царя в «Сибирском цирюльнике» (1998). Но, видимо, не прошел кастинг у семьи, утвердившей на роль царя Путина. Ах, как он стремился понравиться Путину, где тому бедному Яше! Он называл его «Ваше превосходительство», возил к нему западных звезд от Орнеллы Мути до Жаклин Биссет. И опять же Иван Ильин пригодился со своим русским фашизмом и пошло – поехало. И превратился дворовый пес Яша в Бесогона.

Да, чем больше узнаешь о Михалкове, тем больше начинаешь любить собак. Ведь Яша при всех своих «талантах» ни на кого не доносил, чем, как говорят злые языки часто грешит Михалков - от «голой вечеринки» до «дела Беркович». Так это или нет покажет вскрытие кремлевских архивов, так что можно пожелать Бесогону дожить до этого времени.

Мария Щекина:

"В 1996 году Никита Михалков был председателем жюри 46-го Берлинского кинофестиваля. Мой знакомый сопровождал на приём по случаю закрытия фестиваля немецкого политика графа Отто фон Ламбсдорфа.

Из воспоминаний Юрия Векслера… /СКР/

Он рассказал: «Когда мы с графом вошли в большое фойе, я увидел стоящего в центре этого пространства Михалкова во фраке и при бабочке.

Граф, сняв пальто, сразу же направился к Михалкову, и протянув ему свое пальто, которое опешивший Михалков принял, быстро последовал дальше.

Я догнал графа в полном недоумении и спросил: «Зачем вы отдали ему пальто?» - ТАК ЭТО ЖЕ ЛАКЕЙ, - сказал фон Ламбсдорф.

«С чего вы это взяли?» Граф невозмутимо ответил: «Да я же по глазам видел!».

Михалков - это не просто лакей, а лижущий зад любому хозяину при власти...

Вчера ему стукнуло 80, большой мальчик

Таир Азадов:

Сегодня, в день рождения Н.Михалкова, эти воспоминания С. Садальского будут как никогда кстати.

*****

ВИРТУОЗ БЛ**Ь

Много лет назад Никита Михалков отмечал свой день рождения. Собралось много людей, журналистов и поздравить режиссера приехал лично президент Путин

Произнес речь, выпил с именинником, что-то сказал журналистам. И тут уверенной походкой к путину направляется уже изрядно выпивший дирижер Юрий Башмет с бокалом вина.

«Давайте, Владимир Владимирович, – говорит, - с Вами выпьем!»

Путин оборачивается, и в этот момент Башмет потерял равновесие и смачно выплеснул вино из бокала на белую рубашку президента.

Повисло молчание.

Путин оглядел рубашку, цокнул языком, посмотрел на Башмета и произнес: «Виртуоз, бл**ь!»

Но самое смешное даже не это, а Михалков, который бегал и искал рубашку для Путина. Но тот от рубашки отказался и уехал в испачканной.

Естественно, помимо Башмета там еще народ был. В том числе и хороший актер Михаил Ефремов. Ефремов выпил лишнего и его, от греха подальше, посадили возле где-то в углу, рядом с дверью “черного входа”. А сам Михалков и все его подпевалы собрались на парадном крыльце - встречать президента.

Однако Путин, как профессиональный разведчик, решил пойти другим путем и прокрался в дом Михалкова через сад. Первый, кого он увидел был Миша Ефремов.

- Ого! - сказал Миша Ефремов, тыкая пальцем в президента, - Путин!

- Да, Путин, Владимир Владимирович. - скромно сказало “наше все”, Вероятно, ожидая восторгов и приветствий.

- ПОКАЙСЯ! - возопил Михаил Ефремов громовым голосом.

Тут примчалась толпа во главе с Михалковым. ВВП был подхвачен под серы ручки и проведен на почетное место. Однако, пробыл недолго и был мрачен.

Лорри Коротенко:

У Михалкова была какая-то днюха (да, он ещё жив), и пару раз попадались обсуждения в контексте "Когда-то был хороший режиссер, а в какое говно превратился".

А ведь он всегда таким был, гнилым холуем.

Когда-то читала воспоминания Данелии. Он рассказал, что Михалков при съемках "шагаю по москве" выждал, когда отснимут много материала, и начал его шантажировать, чтобы ему подняли гонорар, иначе он уйдет и все придется переснимать. Данелия встал в позу, что ничего, переснимет и пусть валит. Тот сразу в слезы и сопли, что не надо, дяденька, это не я, это меня брат научил.

А это он ещё ребенком был!

А один какой-то тип из тамошних кино-тусовок рассказывал, что в ресторане Дома кино Михалков как-то запал на его спутницу. И стал клеить прямо при нем, а этот кавалер его жёстко послал и они поругались. И потом метрдотель, его друг, ему сказал, что Михалков подбегал к нему выяснить что за штемп, потому что он собирается его уничтожить, но надо понять, какие у него связи. Метрдотель сказал, что не знает профессию, но живёт с ним в одном доме и к нему в гости часто приезжает Брежнев с тортиком. Михалков сразу скис и долго благодарил, что его предостерегли от такого опрометчивого шага.

Историю про графа и взгляд лакея и так все знают.

Короче, это не деградация, а как раз вполне логичное догнивание личности.

Олег Лекманов:

История к юбилею Н. С. Михалкова.

Открывали памятник Пушкину работы Лазаря Гадаева во дворе журнала «Наше наследие». Среди открывающих был Н. С. Михалков от фонда культуры. В самом конце, когда все поздравляли Лазаря, Михалков тоже подошел к нему, нагнулся к самому уху и прошептал: «Скульптор, а ты знаешь, что у Пушкина были очень большие яйца?»

Настроение было испорчено.

(Мне с недоумением рассказывал сам Лазарь Тазеевич).

Такой вот у нас юбиляр, приложивший немалые старания для того, чтобы я (и такие, как я) подписывали свои посты следующим образом:

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЛЕКМАНОВЫМ ОЛЕГОМ АНДЕРШАНОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЛЕКМАНОВА ОЛЕГА АНДЕРШАНОВИЧА.

Наталья Громова:

Людмила Владимировна Голубкина рассказывала мне, как к ней в кабинет Директора курсов сценаристов и режиссеров, как-то в середине 2000-х зашел Никита Михалков. Сначала вошла охрана, которая залезала под стол, открывала шкафы, подозрительно смотрела на нее, а уж потом вплыл сам режиссер.

Сегодня я дозаписывала в аудиостудии в АСТ свою книжку. По соседству шла ещё одна запись. Когда уходила мне шепнули: "Видите этого огромного мужика, что всех оглядывает? Это охранник великого писателя ЗП!"

И представилось. Вот бредёт по Невскому Достоевский, а рядом с ним охранник. А вот с палкой в лаптях идёт в Москву из Ясной поляны Лев Николаевич. А неподалеку идёт его любимый охранник. А вот и Пастернак прогуливается по Переделкино, глядь, а вдоль забора стелется за ним его охранник.

Вспоминают режиссеру и некрасивую историю с избиением.

Александр Стояновский:

У России праздник! Юбилей Михалкова. Сколько вылито на него слов лести и восхищения и даже великий отозвался. Не знаю почему, но мне он всегда был неприятен. может это зависть к его пышным усам, у меня были просто усы. Но навсегда врезались в память, когда он " с ноги" бьет парня в голову, который бросил в его сторону башмак. Это уже был не вальяжный с царственными повадками лощеный дворянин, а какой то забулдыга в кабаке. Да, предварительно он приказал охране задержать щуплого парнишку, примерялся и с ноги вырубил его. Вот он весь в этом! А ведь мог просто сделать вид , что не заметил , тем более, что парень промазал.

Многие пишут не о самом Михалкове, а о его фильмах – в которых можно увидеть отражение его собственной трансформации, и, возможно, трагедии.

Дмитрий Травин:

Оказывается, Никите Михалкову – 80. Его настоящее яркое творчество сегодня вспоминается, как нечто, относящееся к столь давней эпохе, что кажется, будто Никите Сергеевичу должно быть нынче лет так примерно 180…

Много лет назад Михалков провел не вполне обычный для кино эксперимент. Он взял свой выдающийся фильм 1977 г. «Неоконченная пьеса для механического пианино» и перенес собравшихся в загородном доме героев из чеховских времен в сталинские. Так получился фильм «Утомленные солнцем» (1994 г.). Перенес он их, конечно, не в прямом смысле. Скорее, полностью воспроизвел атмосферу легкого дачного быта, совместного отдыха большой разношерстной компании, бесконечных шуток и разговоров, надежд и воспоминаний, неожиданных поворотов и внезапных потрясений. Даже персональные параллели напрашиваются: герои Александра Калягина и Олега Меньшикова, героини Елены Соловей и Ингеборги Дапкунайте. Красный комдив Котов – герой самого Михалкова, если присмотреться, оказывается «реинкарнацией» героя Анатолия Ромашина – богатея из народа, на деньги которого существует все непринужденное дачное безделье.

Зачем, казалось бы, снимать эту историю по второму разу? Дело в том, что история, несмотря на сходство характеров и обстоятельств, оказалась в иной реальности совершенно иной. Если в первый раз Михалков снял экзистенциальную драму, то во второй – драму социальную. Если в первый раз герои по-чеховски страдали от бессмысленности жизни, от того, что не вышло из них ни шопенгауэров, ни достоевских, то во второй – от того, что в иных социальных обстоятельствах оказалось невероятно трудно сохранить хотя бы эту унылую, осточертевшую, но такую желанную жизнь. Жизнь – как возможность существовать, растить детей, болтать и отдыхать на дачах, не задумываясь ни о каких высоких смыслах, ни о каких великих идеях. Поскольку идеи эти уже свое слово сказали, перевернув чеховскую Россию и превратив драму в настоящую трагедию, где гибнут уже не отдельные тонко чувствующие герои, а весь хор (как сказал бы Иосиф Бродский).

Та старая жизнь была настоящим солнцем. Но солнцем, которое утомило белеющий в море парус, и от которого русская культура отказалась ради бури.

Монолог Калягина о студенте, потерявшем возлюбленную, практически полностью воспроизводится в рассказе Меньшикова малышке Наде про мальчика Ятима и девочку Ясум. Но вот дальше начинаются отличия. Чеховский герой уныло страдает, проживая пустую деревенскую жизнь. А герой «счастливой советской эпохи», чудом оставшийся жив после суровой гражданской войны и нищей эмиграции, идет служить чекистом для того, чтоб сохраниться и в удобный момент отправить за решетку хозяина новой жизни – нувориша, уничтожившего своей шашкой ту страшную бессмысленную чеховскую жизнь, которая на поверку оказалось прекрасной жизнью, оставшейся лишь во снах и воспоминаниях.

Принято считать, что Михалков снял дилогию, в которой «Утомленные солнцем» являются первой частью, а «Предстояние» и «Цитадель» – раздвоенной второй. Однако тот кошмар, который представляет творчество позднего Михалкова, вряд ли вообще можно всерьез воспринимать. Тогда как истинной дилогией о русской культуре, русской истории, русской трагедии и русском человеке является «Неоконченная пьеса…», которую через 17 лет автору удалось окончить. Мне представляется, что «Утомленные солнцем», несмотря на появление в середине девяностых, являются последним советским фильмом, завершившим целую эпоху. И запоздавшим слегка лишь потому, что в советское время подобную трагедию о советской стране снять было невозможно.

И еще мне кажется, что «Утомленные солнцем» – самый личный фильм Никиты Сергеевича Михалкова. Фильм о том, почему старый дворянско-интеллигентский род стал родом приспособленцев и гимнотворцев. Принять эту трансформацию я так и не смог, даже посмотрев и многократно пересмотрев «Утомленные солнцем». Но понять истинную трагедию моей страны этот фильм мне помог лучше, чем множество разнообразных книг о сталинизме.

Митя Самойлов:

Я почти ничего не знаю о Никите Михалкове последних лет. Наверное поэтому отношусь к нему неизменно хорошо.

Написал коротко о трёх неочевидных кинолентах мастера.

“В документальном проекте «Анна от 6 до 18» Михалков показал развал огромной страны на фоне собственной дочери. Да и в других своих фильмах о семье — «Мать» и «Отец» — он неизменно увязывал историю России с собственной фамилией. Вроде бы одно без другого невозможно. Смешно? Но сейчас посмотришь — и действительно, как будто невозможно.

Все любят замечательные картины, снятые Михалковым в соавторстве с Александром Адабашьяном. Вот канон: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Родня».

Обратите внимание, своих абсолютных кинематографических высот Никита Михалков достиг до сорока лет. Даже до тридцати пяти. Это ли не мечта — полная творческая реализация в молодости?

Есть замечательная фотография со съёмок фильма «Родня», там Михалков показывает Ивану Бортнику, как играть пьяным на баяне. Он сидит в японских кроссовках, американских джинсах, сером худи и каком-то очень несоветском бомбере. Но дело-то не в том, что у этого молодого ещё режиссёра есть средства и возможности, есть доступ ко всем материальным благам, есть известность и признание. Дело в том, что там перед объективом в 1979 году сидит человек счастливой творческой судьбы. Имело ли тут значение его происхождение? Имело. Имела ли значение его — и его семьи — лояльность власти? Имела. Но сколько вы вспомните лояльных власти режиссёров с хорошим правильным происхождением, которые сняли бы шесть безусловно хороших фильмов?

А Михалков снял больше”.

Андрей Данилов:

Вся сеть завалена его пышными усами. Седыми теперь. 80 лет как никак. Думал, после бесогоновщины и тэ пэ несъедобным станет мне его кино. Фигу. В Пять вечеров, Обломова, Пьесу ныряю и нежусь, как прежде. За это спасибо.

Ника Бадиров:

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80. Юбилей!

Он снимает больше полувека и чем дольше мы за ним наблюдаем, тем труднее воспринимать эту фигуру непредвзято. Любая дискуссия о перевороте случившемся с Михалковым в 90-е рискует свестись к теме искусства и политики, художника и его поступка , а еще того самого дара которым, устами блистательного советского актера Михаила Ульянова, режиссер так точно высказался в фильме "Драма без свидетелей" : "Человек не хозяин своего дара, он только его проводник..."

Но несмотря ни на что картины Никиты Михалкова это веха в российском и мировом кино. В советское время на которую пришлись лучшие его ленты, Михалкову удалось не оказаться на полке, не стать диссидентом , но искусно лавировать между запросами элитарного и массового зрителя , оставаясь самобытным тонким и свободным режиссером. Классические, лучшее фильмы Михалкова, через которые история страны видна куда лучше чем через батальные сцены с масовской, это камерные, психологические драмы , чтобы их разыграть ему достаточно было всего двух трех первоклассных артистов , нескольких деталей , и музыки Эдуарда Артемьева, чей гений во многом определил звучания советского кинематографа второй половины 20 века. В творчестве Михалкова всегда нагляднее всего звучал поиск утраченного времени, навязчивое желание выбраться из нарратива, замедлить страшный маховик времени .

Сегодня остается восхищаться его ранними фильмами, снова и снова путешествовать в прошлое и открывать, и пересматривать те ленты, где на плечах его героев играет летнее солнце, опьяненные счастьем люди бегут навстречу друг другу, где нет ничего важнее дружбы, чести и любви , а если будущее придет.. то пусть не приходит никогда!

Впрочем, за поздние кинопроизведения Михалкова благодарят мало, зато вспоминают об их кассовых сборах.

Елена Завьялова:

Сегодня 80-летний юбилей отмечает народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Труда Российской Федерации, председатель Российского фонда культуры Никита Сергеевич МИХАЛКОВ.

По оценкам Forbes самые крупные коммерческие неудачи среди всех российских режиссеров, начиная с 1994 года, постигли фильмы Никиты Михалкова.

На первом месте в списке крупнейших коммерческих провалов фильм

«Утомленные солнцем-2: Цитадель»

Режиссер: Никита Михалков

Бюджет: $26 млн. (совокупный бюджет двух частей — $52 млн.)

Сборы во всех странах проката: $1,6 млн.

Год выпуска: 2011

Продюсеры: Никита Михалков, Леонид Верещагин

Не намного успешнее показал себя в прокате фильм «Утомленные солнцем-2: Предстояние» того же Никиты Михалкова. (Год выхода на экран: 2010).Бюджет ленты составил $26 млн. (совокупный бюджет двух частей — $52 млн.). Сборы во всех странах проката: $8,3 млн.

В десятку самых громких коммерческих провалов вошел еще один фильм Никиты Михалкова – «Сибирский цирюльник». Короче, за последние 25 лет у Михалкова не было ни одной кинокартины, которая смогла бы не то что принести прибыль, а элементарно окупить затраты на своё создание. С чем мы его и поздравляем сегодня

Много можно найти в сети и просто поздравлений и откровенных панегириков – в том числе от людей, посты которых не ожидаешь увидеть в "запрещенном" в России Фейсбуке.

Иосиф Пригожин:

Сегодня юбилей у выдающегося режиссера Никиты Сергеевича Михалкова. Хочу присоединиться ко всем поздравлениям и пожелать ему крепкого здоровья. «Неиссякаемого творческого запала» — бесконечного вдохновения. С уважением.

Александр Буйнов:

Об этом человеке известно всё (кинорежиссёр, кинопродюсер, народный артист РСФСР, Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», обладатель премии «Оскар»)… Никита Михалков-это моя бесшабашная юность,рок-н-ролльная молодость …Я Шагал по Москве, как и его герой из этого прекрасного фильма. А сегодня я залипаю, прилипаю к экрану во время передачи Бесогон. Какая подача,какой язык, хочется слушать до бесконечности! Рад, что знаком с этим большим русским Художником. Многая лета, Никита Сергеевич, с Днем рождения, новых творений!

Александр Закатов:

21 октября 2025 года исполнилось 80 лет выдающемуся российскому кинорежиссеру и киноактёру, председателю Союза кинематографистов России Н.С. Михалкову.

В такой день вспоминается только хорошее.

В своё время Н.С. Михалков был одним из первых деятелей культуры СССР, смело вступивших в общение с Российским Императорским Домом и поддержавших его возвращение в общественную жизнь современной России.

Находятся люди, которые пишут об общественной деятельности обладателя "роскошных усов" и "уникального многостаночника" с таким восхищением, что за ним видится ирония.

Михаил Захарчук:

Сильный физически и, надо полагать, сильный нравственно в координатах самим для себя очерченных и признанных, Никита не стесняется плодить своих врагов пачками, кланами, боюсь, что и целыми слоями населения. Вот лишь некоторые примеры его диктаторской решимости. На знаменитом пятом, хмельном съезде кинематографистов, где советское кино было сброшено с палубы современности, где патетически назвались личности, способствующие застою в «главном из искусств» (С.Бондарчук, Е.Матвееев, другие), лишь один Никита Михалков смело выступил поперёк дебильно-истеричной перестроечной разнузданности. Причём, выступил, как всегда, умно, доказательно, трезво и взвешено, заявив всем тем Климовым-Смирновым-Соловьёвым: «Вам ещё будет стыдно за своё нынешнее поведение». И когда перечисленная гопкомпашка с подельниками развалила всё, что можно было развалить в Союзе кинематографистов России, опять же весь в белом на арене появился Михалков-младший и с цезаревской решимостью продиктовал коллегам примерно следующее: избираете меня своим вожаком – будете жить. На «нет» и суда на вас не будет, а я умою руки. Избрали, как миленькие.

Ещё через какое-то время решил Никита Сергеевич навести порядок в Доме кинематографиста и снял с директоров небезызвестного, и тоже очень могущественного со своим кланом Юлия Соломоновича Гусмана. Шум и гам по стране в который раз прокатился невероятный. Обиженные «гусмановцы» быстро организовали собственную профессиональную гильдию, президентом которой стал пузатый Эльдар Рязанов. Даже «великий» Алексей Герман осудил волюнтаристские действия Михалкова. А тот спокойно так, не дрогнув роскошным усом, ответил своим недругам «по ящику»: «Не понимаю, почему столько криков и визга по поводу смены обыкновенного директора заводского Дома культуры». И скажите кто-нибудь после этого, что он не прав.

С тех пор, как Никита встал на крыло, он очень многим деятелям культуры в нашей стране стоит и поперек горла. А это – очень давно и очень стабильно. (Первая роль Михалкова в кино случилась в 1959 году, режиссёрский дебют – в 1974 году). И я лично их, бедолаг, понимаю. Трудно, очень трудно смириться с тем, что этот удивительный везунчик, любимец Фортуны и прочих богинь счастья, случая и удачи в одном флаконе заявляет: «Сейчас сделаю фильм «Утомленные солнцем» и получу за него «Оскара» от американской киноакадемии искусств». Засучив рукава, берётся за дело. Менее, чем за год снимает фильм и получает намеченный приз. Ну, точь-в-точь, как его герой Паратов, Михалков прицелился и вышиб стекло в часах, которые держала бесприданница.

А кому, положа руку на сердце, понравится то, что Михалков поставил «Сибирского цирюльника», потратив на съемки «несколько десятков миллионов долларов из госбюджета», как многие тогда утверждали. Да ещё сыграв в своём же фильме… царя! Представляете, уважаемый читатель, скольких завистников чохом породил кинорежиссер своей обыкновенной с виду творческой акцией? Лично я это с трудом могу себе вообразить.

(...)

Понадобятся годы, десятилетия, прежде чем мы научимся не осуждать, не отвергать с порога всё нам неудобное, нами не понятое, а вдумчиво и терпеливо постигать его, анализировать, делать для себя выводы. И работать, работать, работать, чем всегда занимались все Михалковы, что бы о них сейчас ни судачили, ни говорили и ни писали.

Перечислить общественные должности Никиты Сергеевича технически невозможно. Но цифру назвать, наверное, стоит. Так вот он в разное время являлся членом 36 (!) всевозможных советов, комиссий и президиумов, председателем или сопредседателем различных попечительских организаций. Наконец, он – президент Российского фонда культуры и плюс ко всему - доверенное лицо президента РФ. Никто из отечественных деятелей культуры прошлого, настоящего, боюсь, что и обозримого будущего не сравнится с этим уникальным общественным многостаночником.

Он вдобавок ещё и крупный российский бизнесмен. Имеет винодельческий бизнес в Италии и там же - виноградники площадью около 100 га. Является членом совета директоров банка «Возрождение». Владеет контрольным пакетом акций ООО «Студия „ТРИТЭ“ Никиты Михалкова» и 8 % бумаг ООО «Брэдбери Лаб» (программное обеспечение), а так же является совладельцем ИД «Сибирский цирюльник». Михалкову принадлежит лесное хозяйство ООО «Тёмино-Лесное» в Нижегородской (30 тысяч га лесного массива, переработка лесоматериалов, производством мебели и комплектующих для её производства). У него же доля в крупнейшем алмазообрабатывающем заводе России.

И возникает совершенно справедливый, если не сакраментальный вопрос: как же на шее одного человека может умещаться такая невообразимая численность разнообразных хомутов? А вот может, если это шея двужильного Михалкова-младшего.

А на досуге юбиляр ведёт аккаунт ЖЖ-автор nikitabesogon. Ник выбран по имени его небесного покровителя Никиты Бесогона (Никита, изгоняющий бесов). Сидит с вечной хитринкой во взгляде. В руках со страшно дорогущими перстнями бумаги и ручка. Одно слово: баловень Судьбы и талант в придачу…

Многие находят, что объяснить и наполненную анекдотами биографию юбиляра и его метаморфозу можно очень просто – неизменным угодничеством к власти, которое проявилось и во время празднование юбилея.

Елена Хейтам:

Мы с правительством вдвоем

замечательно живем

Мы такие с ним друзья,

Куды оно, туды (растуды его туды) и я

Говорят, эти строчки, исключая мое ерничество, принадлежат Гафту.

И они не в бровь, а в глаз.

МихАлков, как он себя называет, умел всегда подсластить путлеру, ну а в свой собственный юбилей особенно: у себя в театре, на сцене, к приезду главной кремляди …. сделал дополнительный настил, в результате которого, бледная моль оказался одного роста с юбиляром

Кирилл Мартынов:

Судьба потомственного человека: к восьмидесятилетию Никиты Михалкова

Вчера Никита Михалков отмечал юбилей, ему как мастеру культуры устраивали торжественные встречи в московских школах. Он шевелил усами, переходил на меццо-сопрано и мироточил патриотизмом.

Я люблю ранние фильмы Михалкова, когда он сначала создавал гуманистические панорамы революционной романтики, необходимые, чтобы отмыться от сталинизма и его эстетики, а затем его полные меланхолии картины, популярные в эпоху застоя, когда "все было навсегда, пока не кончилось".

Михалкова называют авторитетным силовым предпринимателем от культуры и даже "идеологом Кремля", но если посмотреть на его карьеру, то он всегда просто делал то, что нравилось власти, какой бы она ни была. Романтика оттепели сменилась разрешенной мелкобуржуазной фрондой 1970-х, в 90-е ельцинист и антикоммунист Михалков снял "Утомленные солнцем", посвященный репрессиям, а затем параллельно с восхождением "Старых песен о главном" стал источником неоимперской ностальгии о великой России.

Михалкову-предпринимателю было комфортно при всех режимах, поскольку его талант состоял в том, чтобы угадывать и предсказывать кардиограмму генеральной линии. Его эксклюзивная услуга состоит в том, чтобы работать воображением и поставлять образы для политических режимов, которые еще не знают, о чем им мечтать. Когда мечты воплощаются в жизнь, война становится реальностью, талант Михалкова заканчивается: ему не о чем больше грезить для начальства.

Главная черта Михалкова - это, разумеется, барство, то есть демонстрация собственной исключительности, значимости, иерархической природы общества, презрение и барская же милость к "обычным людям". Он приказывал доставить ему нацболов, которые кинули в него торт, чтобы лично пнуть в лицо. В 2012 году я брал у него интервью, и он под запись говорил, что коррупция - это часть русской традиции, а уж если господь дал тебе деньги, то поделись с убогими. Его пиарщики потом попросили не публиковать этот фрагмент. Он играет барина в крепостной России, и визиты в школы с хлебом-солью на восьмидесятилетие надо понимать как осмотр семейного поместья.

Если совместить михалковскую мечту о "белой России, которую мы потеряли" с его реальной ролью придворного, угождающего эстетическим запросам очередной отечественной диктатуры, постельничьего-киношного для следующего царя от Хрущева до Путина, то становится ясно: Никита Михалков, играющий барина, в первую очередь человек.

В смысле лакей, который стоит с накрахмаленными усами, перекинув через руку полотенце, готовый угодить каждому, кто сядет на трон. "Эй, человек!" - обращается к нему с трона, и Михалков обслуживает по высшему разряду. Это у них потомственное: отсюда и барство, характерное для каждого лакея, когда его не видит хозяин.