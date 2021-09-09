Экипаж МКС сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика

В российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) минувшей ночью сработала пожарная сигнализация, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Около пяти утра по московскому времени космонавт Олег Новицкий сообщил Центру управления полетами о дыме и запахе сгоревшего пластика. После этого приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда".

Французский астронавт Тома Песке рассказал, что запах сгоревшего пластика или электроники также проник на американский сегмент МКС из-за работающей вентиляции.

Источник дыма и запаха пока не обнаружили. На МКС включили систему удаления вредных примесей.

Позже в "Роскосмосе" заявили, что датчик задымления и аварийная сигнализация сработали на МКС "при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов". В настоящее время все системы станции работают штатно, отмечает ведомство.

Российский служебный модуль "Звезда" пристыковался к МКС в июле 2000 года. Основной его каркас был построен ещё в 1980-х годах как ядро космической станции "Мир-2", которая должна была заменить станцию "Мир", однако затем было решено использовать его в программе МКС. "Звезда" позволяет находиться в космосе экипажу из трех космонавтов, также модуль может стыковаться с грузовым кораблем "Прогресс", который раз в три месяца доставляет на станцию необходимые припасы и корректирует её орбиту.

Осенью 2019 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Через год скорость утечки возросла в пять раз. Последовательная герметизация отсеков станции позволила установить, что причина утечки - трещина в российском сегменте МКС - "Звезда". Космонавты заделали её герметиком, однако утечка воздуха продолжилась. Недавно при обследовании Международной космической станции космонавты нашли несквозные трещины на самом старом модуле — "Заря".

В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция дышит на ладан". Срок эксплуатации Международной космической станции истекает в 2024 году. Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года. В основном это касается герметичности корпуса и сложных вычислительных средств, которые выработали свой ресурс, отметил Соловьев.