"Роскосмос" считает, что МКС стареет и нужна новая станция

Старение оборудования в российском сегменте Международной космической станции после 2024 года создаст дополнительные риски, сообщил "Роскосмос".

Предположительный срок завершения эксплуатации МКС - 2028 год. Сейчас известно о договоренностях стран-партнеров об использовании станции до 2024-го включительно.

Научно-технический совет "Роскосмоса" рекомендовал госкорпорации начать техническую проработку проекта новой станции и включить её эскиз в федеральную космическую программу. До создания новой станции "Роскосмос" поручил предприятиям ракетно-космической отрасли поддерживать безопасность в российском сегменте МКС.

Ранее в субботу сообщалось, что новый российский модуль "Наука" окончательно подготовлен к работе, в нём выполнена очистка воздуха, и в него вошёл экипаж.

Лабораторный модуль "Наука" была одним из главных долгостроев в российской космонавтике. Первоначально срок начала его работы на орбите был назначен на 2007 год, в 2017 году проект проект находился на грани закрытия. Наконец, 29 июля 2021 года он был пристыкован к МКС.