"Роскосмос" считает, что МКС стареет и нужна новая станция

Старение оборудования в российском сегменте Международной космической станции после 2024 года создаст дополнительные риски, сообщил "Роскосмос".
Предположительный срок завершения эксплуатации МКС - 2028 год. Сейчас известно о договоренностях стран-партнеров об использовании станции до 2024-го включительно.
Научно-технический совет "Роскосмоса" рекомендовал госкорпорации начать техническую проработку проекта новой станции и включить её эскиз в федеральную космическую программу. До создания новой станции "Роскосмос" поручил предприятиям ракетно-космической отрасли поддерживать безопасность в российском сегменте МКС.
Ранее в субботу сообщалось, что новый российский модуль "Наука" окончательно подготовлен к работе, в нём выполнена очистка воздуха, и в него вошёл экипаж.
Лабораторный модуль "Наука" была одним из главных долгостроев в российской космонавтике. Первоначально срок начала его работы на орбите был назначен на 2007 год, в 2017 году проект проект находился на грани закрытия. Наконец, 29 июля 2021 года он был пристыкован к МКС.
- В апреле вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что после 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и будет работать над своей национальной станцией. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отмечал, что ответственность за российский сегмент, возможно, будет предложена Соединённым Штатам.
- Ранее о необходимости создания новой станции заявил руководитель полетом Владимир Соловьев. После 2025-го, по его прогнозу, может начаться "лавинообразный выход из строя элементов станции.
- В проекте Международной космической станции участвуют Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Монтаж станции на орбите начался в 1998 году. Первая постоянная экспедиция начала работать в 2000 году.
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