"Ъ": Костин предложил объединить банки ВТБ, "Открытие" и РНКБ

Глава второго по размерам российского банка ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу три кредитные организации, подконтрольные государству – ВТБ, банк "Открытие" и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Об этом сообщает "Коммерсантъ". Все три банка находятся под западными санкциями.

По информации собеседника издания, президент России Владимир Путин уже одобрил это предложение. Идею, по словам источника, поддержал и Банк России. В самом регуляторе и Минфине на запросы "Коммерсанта" не ответили, во всех трёх банках также отказались от комментариев.

Источник издания в правительстве считает, что объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит "экономически и политически обоснованным".

По мнению экспертов, консолидация выглядит логичной в плане экономии издержек, хотя и создает риски увольнений "тысяч сотрудников".

В случае объединения трех банков их суммарные активы составят почти 23 триллиона рублей. Для сравнения суммарные активы Сбербанка превышают 38 триллионов. По данным ЦБ, общая сеть отделений ВТБ, "Открытия" и РНКБ составляет около двух тысяч офисов, тогда как у Сбербанка их более 13 тысяч.

ВТБ занимает второе место по числу активов среди российских банков, "Открытие" находится на восьмом месте, а РНКБ — на 31-м. РНКБ стал первым российским банком, начавшим работу в аннексированном Крыму в 2014 году и оказался под санкциями. ВТБ и "Открытие" попали под санкции ЕС и США в 2022 году после начала войны в Украине.