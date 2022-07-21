Костюченко, Охотин и Noize MC получили премии за правозащиту

Старейшая в России правозащитная организация Московская Хельсинская группа в среду, 20 июля, назвала лауреатов премии за деятельность в области прав человека.
В 2022 году награду получили десять человек. Среди них журналистка "Новой газеты" Елена Костюченко, написавшая несколько репортажей из Украины после российского вторжения, бывший директор издания "7x7" Павел Андреев и публицист Николай Сванидзе. Последний пообещал направить премию на помощь украинским детям.
Также были отмечены сооснователь "ОВД-Инфо" Григорий Охотин, правозащитники Григорий Вайпан, Марк Куперма и Григорий Михнев-Войтенко. Кроме них, наградой отмечены правозащитница и писательница Татьяна Локшина, музыкант Иван Алексеев (Noize MC) и политзаключённый Александр Шестун.
Шестун, экс-глава Серпуховского района Московской области, отбывающий 15-летний срок в колонии строгого режима за мошенничество и признанный политзаключённым, передал организаторам премии обращение. В нём он призвал "остановить кровопролитие в Украине, гуманно относиться к беженцам и пленным, задуматься об угрозе голода".
- Премия Московской Хельсинской группы вручается ежегодно с 2009 года.
- Московская Хельсинская группа (МХГ) была создана в 1976 году советским физиком и диссидентом Юрием Орловым. Организация фиксирует нарушения прав человека в России и пытается добиться от неё соблюдения международных обязательств в области прав человека.
- После принятия закона об иностранных агентах МХГ приняла решение отказаться от иностранного финансирования. Людмила Алексеева, глава МХГ до своей смерти в 2018 году, тогда подчеркнула, что "её организация никогда не зарегистрируется в Минюсте в качестве иностранного агента".
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