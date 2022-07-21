Костюченко, Охотин и Noize MC получили премии за правозащиту

Старейшая в России правозащитная организация Московская Хельсинская группа в среду, 20 июля, назвала лауреатов премии за деятельность в области прав человека.

В 2022 году награду получили десять человек. Среди них журналистка "Новой газеты" Елена Костюченко, написавшая несколько репортажей из Украины после российского вторжения, бывший директор издания "7x7" Павел Андреев и публицист Николай Сванидзе. Последний пообещал направить премию на помощь украинским детям.

Также были отмечены сооснователь "ОВД-Инфо" Григорий Охотин, правозащитники Григорий Вайпан, Марк Куперма и Григорий Михнев-Войтенко. Кроме них, наградой отмечены правозащитница и писательница Татьяна Локшина, музыкант Иван Алексеев (Noize MC) и политзаключённый Александр Шестун.

Шестун, экс-глава Серпуховского района Московской области, отбывающий 15-летний срок в колонии строгого режима за мошенничество и признанный политзаключённым, передал организаторам премии обращение. В нём он призвал "остановить кровопролитие в Украине, гуманно относиться к беженцам и пленным, задуматься об угрозе голода".