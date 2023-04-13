КПРФ не будет наказывать депутата за просмотр Путина с лапшой на ушах

КПРФ не будет наказывать члена своей фракции в самарском парламенте Михаила Абдалкина, который слушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Региональное отделение партии направило "исчерпывающий ответ" в Самарскую губернскую думу, которая предлагала исключить Абдалкина из КПРФ и уволить его с руководящих постов.

Содержание ответа в партии не раскрыли, но, по сведениям "Коммерсанта", в нём подчёркивается, что в КПРФ "самостоятельно принимают решения и представители других партий не имеют права вмешиваться в их деятельность".

В марте 2023 года суд оштрафовал Абдалкина за видео с лапшой на 150 тысяч рублей по статье о дискредитации российской власти. При этом в видеоролике Абдалкин не сказал ни слова, а в комментарии к нему написал: "Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлён".