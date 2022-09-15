Ещё одного депутата оштрафовали за призыв обвинить Путина в госизмене

Суд в Петербурге оштрафовал депутата совета муниципального образования Смольнинское Никиту Юферева по статье о дискредитации власти. Ранее он вместе с коллегами обратился к Госдуме с предложением обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене.

Суд назначил Юфереву штраф в 46 тысяч рублей. По этой же статье накануне оштрафовали на 47 тысяч рублей другого члена совета Смольнинского – Дмитрия Палюгу. Депутаты намерены обжаловать решения суда.

Согласно судебному постановлению, вечером 7 сентября 2022 года Палюга, находясь у входа в здание МО Смольнинское, публично обратился к неопределённому кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти России. Пока Палюга высказывался, Юферев его поддерживал.

В своём обращении депутаты призвали Госдуму обвинить Путина в госизмене, чтобы отправить его в отставку. Решение Путина о начале вторжения российской армии на территорию Украины наносит вред безопасности России и её граждан, заявили они. Обращение поддержали семь депутатов – большинство совета Смольнинского.

После заявления депутатов суд разрешил губернатору Санкт-Петербурга распустить совет муниципального образования Смольнинское. Городская прокуратура обратилась в суд ещё в 2021 году, сославшись на то, что совет не собирался более трёх месяцев. Но слушания дела всё время переносились.