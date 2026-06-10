СМИ: КПРФ не выдвинет Рашкина на выборах - "не удалось согласовать"

КПРФ, вопреки первоначальным сообщениям, не будет выдвигать бывшего депутата Госдумы, в прошлом лидера московской партийной организации Валерия Рашкина в качестве кандидата на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, кандидатуру Рашкина "не удалось согласовать" ни на уровне одномандатного округа, ни на уровне партийного списка - то есть, по всей видимости, негласный запрет на его кандидатуру наложили власти.

Сам Рашкин назвал в интервью "Осторожно медиа" "провокационной информацией" публикацию "Ведомостей", отметив, что он участвует в так называемом "Народном голосовании" (аналог праймериз) в Иркутской области и ожидает результатов 18-19 июня. Официально в проекте "Народный кандидат" по Ангарскому округу выдвинут другой участник, но люди могут вписывать имя своего кандидата. Рашкин утверждает, что вписывают именно его.

Как отмечает "Медуза", Рашкин шесть раз избирался в Госдуму от КПРФ - первый раз он стал депутатом в 1999 году. Он активно критиковал российские власти, оппоненты из числа так называемых охранителей обвиняли его в связях с командой Алексея Навального. В 2017 году Рашкин направлял в правоохранительные органы запросы о проверке фактов, изложенных в фильме ФБК "Он вам не Димон", а в 2019 году значительное число представителей КПРФ было избрано в Мосгордуму при поддержке "Умного голосования" Навального.

В 2021 году Рашкин был вновь избран в Госдуму, однако уже в следующем году его лишили мандата после того, как получил три года условно по обвинению в незаконной охоте - его задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в багажнике которого находилась туша убитого лося. В интервью осенью 2022 года он не стал прямо говорить о своём отношении к полномасштабной войне против Украины, отметив, что "запретительные статьи законодательства приводят в тупик и высказывать свое мнение затруднительно". При этом он повторил свои обвинения в адрес властей Украины в "фашизме".

Судимость Рашкина была погашена в 2024 году, по закону он вновь может баллотироваться. Ряд СМИ в начале июня писали, что КПРФ собирается выдвинуть Рашкина в Ангарском одномандатном округе в Иркутской области. Сам он последние публикации не комментировал.

В начале июня "Медуза" писала, что КПРФ, хотя и позиционирует себя как главная оппозиционная сила, откажется от

"Медуза" в начале июня писала, что КПРФ откажется от выдвижения ярких политиков в округах, уступив Кремлю. Несколько популярных политиков от КПРФ, отмечает издание, уже попали под уголовное преследование, в частности в Алтайском крае.