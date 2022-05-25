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Госдума прекратила полномочия депутата Рашкина досрочно

Валерий Рашкин

Государственная дума России досрочно прекратила полномочия депутата от партии КПРФ Валерия Рашкина, который был ранее приговорён судом к трём годам условного срока по делу о незаконной охоте. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Полномочия Рашкина были прекращены из-за вступления в законную силу приговора. В таких ситуациях этого требует соответствующий федеральный закон. Московское отделение КПРФ заявило, что Рашкин - "настоящий лидер и непримиримый боец", а прекращение его депутатских полномочий - это провокация правящего режима против неугодных политиков.

По версии следствия, в конце октября 2021 года в Саратовской области депутат Валерий Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего разделал тушку и положил её в багажник машины. Его вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым задержали на месте преступления.

Рашкину предъявили обвинение по статье о незаконной охота группой лиц по предварительному сговору. Депутат сначала отрицал участие в охоте, а потом заявил, что не знал о её незаконности.

Госдума лишила Рашкина неприкосновенности, разрешив начать расследование уголовного дела против него. Представитель КПРФ заявил на том заседании, что, с точки зрения фракции, дело против депутата является политическим преследованием коммунистов.

  • Рашкин шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидату на выборы губернатора Саратовской области. В сентябре 2021 года он был одним из инициаторов акций протеста против возможных фальсификаций на думских выборах и против результатов электронного голосования.

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