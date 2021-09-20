КПРФ отказалась признать результаты онлайн-голосования в Москве

В Москве у Пушкинской площади выставили железные ограждения и стоят автозаки. Это видно на записи, опубликованной в инстаграме.

Ранее КПРФ планировала провести 20 сентября в центре Москвы народное обсуждение итогов выборов в Госдуму. Лидер московского отделения КПРФ Валерий Рашкин написал в фейсбуке, что не согласен с результатами выборов в Госдуму в Москве и призвал выходить на Пушкинскую площадь.

Рашкин также опубликовал копию уведомления о проведении митинга, поданного 6 сентября в правительство Москвы. Согласован ли митинг, в партии не знают. В Москве в связи с пандемией действуют ограничения на проведение массовых мероприятий.

Среди всех 15 одномандатных округов по Москве опередить соперника из "Единой России" или кандидата от власти не удалось никому . До последнего в Нагатинском округе лидировала поддержанная "Умным голосованием" Анастасия Удальцова (КПРФ). Однако после подсчета всех бюллетеней и появления данных электронного голосования она в итоге уступила Светлане Разворотневой из "Единой России".

При этом без учёта электронного голосования в большинстве округов лидировали кандидаты, поддержанные "Умным голосованием" Алексея Навального, с его же учётом они, как и ожидалось, уступили провластным кандидатам.

Написал в твиттере коммунист, преподаватель МГУ Михаил Лобанов, который уступил кандидату от "Единой России", телеведущему Евгению Попову.

Ожидалось, что центризбирком опубликует данные об электронном голосовании в Москве уже вечером в воскресенье 19 сентября. Однако они так и не были опубликованы. Впоследствии около 2 млн голосов, которые, как утверждается, были поданы дистанционно, были просто добавлены в таблицы итогов выборов на сайте ЦИК. Отсутствие официальных данных об электронном голосовании в Москве вызвало критику независимых наблюдателей и оппозиции, которая подозревает власти в фальсификациях.

КПРФ отказалась признать результаты электронного голосования в Москве. Её лидер Геннадий Зюганов призвал всех сторонников партии "защищать результаты выборов как подольские курсанты защищали Москву".

Ранее признанное в России "иностранным агентом" движение в защиту прав избирателей "Голос" сообщило , что количество электронных голосов, подданных за кандидатов в Москве, оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. По мнению правозащитников, результаты как минимум электронного голосования в Москве должны быть полностью отменены.