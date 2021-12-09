КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования

Группа депутатов КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об отмене дистанционного электронного голосования на выборах в России.

Авторы документа предлагают исключить положения об онлайн-голосовании из законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах депутатов Госдумы» до устранения всех недочётов в системе.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что во время выборов в Госдуму в сентябре в работе системы электронного голосования были выявлены серьезные недостатки, допустившие, в том числе, вбросы голосов. В частности, как отмечают в КПРФ, онлайн-голосование полностью изменило итоги выборов в Москве, где изначально лидировали кандидаты от оппозиции.

Авторы законопроекта отмечают, что в системе электронного голосования до сих пор нет механизмов по установлению подлинности личности голосующих, не решены проблемы доступа к спискам избирателей и наблюдения за голосованием, а также "отсутствуют барьеры против взломов и хакерских атак".

КПРФ и её кандидаты отказались признавать итоги электронного голосования в Москве и подали в суд 32 иска об отмене результатов онлайн голосования. Кроме коммунистов, о возможных фальсификациях заявляли и сторонники других оппозиционных сил, в том числе Алексея Навального. В целом в 8 из 15 московских округов оппозиционные кандидаты, поддержанные так называемым "Умным голосованием", набрали больше голосов на участках, но все они проиграли по итогам электронного голосования.

Власти, избирательные комиссии и глава общественного штаба по наблюдению за электронным голосованием Алексей Венедиктов утверждают, что фальсификаций не было, а аномалии в распределении голосов по времени объясняются привычками разных групп населения и централизованными рассылками с призывами проголосовать, рассылавшимися в определённое время. Независимая техническая группа, собранная для анализа итогов электронного голосования, на данный момент не обнаружила следов взлома или внешнего воздействия на данные о голосовании и его итоги.