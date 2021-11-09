Опубликовано ещё одно доказательство возможных фальсификаций на выборах

Специалисты по анализу данных обнаружили новые аномалии, связанные с электронным голосованием в Москве на прошедших в сентябре выборах в Госдуму. Эти аномалии, по мнению авторов расследования, могут объясняться фальсификациями. Новое расследование публикует во вторник "Новая газета".

В расследовании, автором которого стал аналитик Александр Богачёв, говорится о том, что в течение двух часов во всех 15 московских одномандатных округах люди, голосовавшие за "Единую Россию" по списку, не голосовали за провластных кандидатов-одномандатников, причём на протяжении всего остального времени выборов между голосованиями по списку и за кандидатов по округам наблюдалась корреляция. В результате у провластных одномандатников обнаружился недостаток голосов по сравнению с голосами за список "Единой России". Этот "зазор" в голосах одинаков на 15 электронных избирательных участках Москвы, что трудно объяснить совпадением - пишет "Новая газета".

"Просто представьте себе. Сторонник власти идет голосовать на «электронный участок», ему предлагают два бюллетеня. По списку он голосует за «Единую Россию», а во втором, где нужно выбрать одномандатника, он не голосует ни за кого. Причем это происходит во всех округах, синхронно, длится два часа" - так описывается в статье суть аномалии.

Ранее аналитик Максим Гонгальский, а также штаб кандидата Михаила Лобанова, обнаружили ряд аномалий, связанных с ходом голосования - в определённые моменты число голосующих за кандидатов, поддержанных с властями, резко возрастало по сравнению с обычными значениями. Кроме того, аномалии выявлены и при анализе так называемых переголосований – при электронном голосовании в Москве избиратель имел право отменить свой голос и отдать его другому кандидату.

В целом в 8 из 15 московских округов оппозиционные кандидаты, поддержанные так называемым Умным голосованием, набрали больше голосов на участках, но все они проиграли по итогам электронного голосования.

Власти, избирательные комиссии и глава общественного штаба по наблюдению за электронным голосованием Алексей Венедиктов утверждают, что фальсификаций не было, а аномалии в распределении голосов по времени объясняются привычками разных групп населения и централизованными рассылками с призывами проголосовать, рассылавшимися в определённое время. Независимая техническая группа, собранная для анализа итогов электронного голосования, на данный момент не обнаружила следов взлома или внешнего воздействия на данные о голосовании и его итоги.

КПРФ и кандидаты от неё отказались признавать итоги электронного голосования в Москве и подали в суд. Несколько исков уже были отклонены судами.