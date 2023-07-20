Краснодарец осуждён на шесть лет колонии за посты о Мариуполе и Буче

Суд в Краснодаре назначил шесть лет колонии общего режима Александру Сомрякову за посты об убийствах мирных жителей в Украине. Приговор был вынесен в апреле, вчера краевой суд признал его законным. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Сомрякова признали виновным по статье о распространении так называемых фейков о российской армии по мотиву политической ненависти. Ему также назначили четырехлетний запрет на публикации в интернете.

37-летний житель Краснодара, согласно пресс-релизу, написал в неназванной социальной сети посты об обстреле российскими военными роддома и драмтеатра в Мариуполе, а также о "массовом забое мирного населения" и "убийстве 260 человек в маленьком городишке Буча".

Публикация, посвященная Буче, вероятно, была взята из телеграм-канала публициста Александра Невзорова. Он выпустил пост с такими словами 3 апреля 2022 года, когда российская армия отступила из пригорода Киева и туда вошли украинские военные.

На посты обратили внимание сотрудники краевого управления ФСБ, которые позже задержали Сомрякова.

В суде утверждали, что Сомряков частично признал вину и заявил, что опубликовал "ложную информацию, желая получить «больше подписчиков, лайков и комментариев".

В России против тех, кто распространял сведения об убийствах мирных жителей в период российской оккупации города Буча под Киевом, возбуждены десятки уголовных и сотни административных дел. Многие обвиняемые приговорены к длительным срокам заключения.