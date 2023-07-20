Краснодарец осуждён на шесть лет колонии за посты о Мариуполе и Буче

Суд в Краснодаре назначил шесть лет колонии общего режима Александру Сомрякову за посты об убийствах мирных жителей в Украине. Приговор был вынесен в апреле, вчера краевой суд признал его законным. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.
Сомрякова признали виновным по статье о распространении так называемых фейков о российской армии по мотиву политической ненависти. Ему также назначили четырехлетний запрет на публикации в интернете.
37-летний житель Краснодара, согласно пресс-релизу, написал в неназванной социальной сети посты об обстреле российскими военными роддома и драмтеатра в Мариуполе, а также о "массовом забое мирного населения" и "убийстве 260 человек в маленьком городишке Буча".
Публикация, посвященная Буче, вероятно, была взята из телеграм-канала публициста Александра Невзорова. Он выпустил пост с такими словами 3 апреля 2022 года, когда российская армия отступила из пригорода Киева и туда вошли украинские военные.
На посты обратили внимание сотрудники краевого управления ФСБ, которые позже задержали Сомрякова.
В суде утверждали, что Сомряков частично признал вину и заявил, что опубликовал "ложную информацию, желая получить «больше подписчиков, лайков и комментариев".
- В России против тех, кто распространял сведения об убийствах мирных жителей в период российской оккупации города Буча под Киевом, возбуждены десятки уголовных и сотни административных дел. Многие обвиняемые приговорены к длительным срокам заключения.
- "Фейками" российские власти называют любую информацию о войне в Украине, отличную от версии Минобороны России. Статью о так называемых фейках про армию добавили в Уголовный кодекс вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Наказание по ней может составлять до 10 лет лишения свободы или штраф в размере до пяти миллионов рублей.
- По подсчётам "ОВД-Инфо", уголовные дела за антивоенную позицию возбудили как минимум против 625 человек, 180 из них обвиняют по статье о "фейках" про российскую армию.
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