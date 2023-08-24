Краснодарца приговорили к 6 годам колонии за поджог военкомата

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара Олега Важдаева к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о поджоге военкомата. Два года из этого срока он проведёт в тюрьме, пишет "ОВД-Инфо". Ранее прокурор требовал назначить Важдаеву семь лет колонии.

Краснодарца задержали 29 сентября, за четыре дня до этого он попытался поджечь военкомат, бросив в здание две бутылки с "коктейлями Молотова". Он рассказал, что пытался уничтожить своё личное дело и не попасть под мобилизацию.

Против Важдаева возбудили дело по статье об умышленном уничтожении имущества. На время расследования он находился в СИЗО.

После появления в деле "заказчика" из Украины Важдаева обвинили в теракте, из МВД дело передали на расследование в ФСБ.

Важдаев заявлял, что показания об "украинских заказчиках" он дал под пытками. Своему адвокату он рассказывал, что на него надевали противогаз без шланга и подключали ток к голеням, чтобы не оставалось следов.

Как писал сайт Кавказ.Реалии, позже выяснилось, что вещдоком по уголовному делу о теракте является посылка из Украины. В ней был купленный в онлайн-магазине кулон с религиозной тематикой.