Красноярца приговорили к 10 годам колонии за поджог военкомата

Военный суд приговорил жителя Красноярска Андрея Петраускаса к десяти годам колонии за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщает "Зона солидарности".

24-летнему красноярцу вменили статью о совершении теракта. По данным следствия, в октябре 2022 года Петраускас бросил две бутылки с зажигательной смесью в местный военкомат. Начался пожар, который потушили охранники. Через несколько дней Петраускаса задержали. На допросе он сказал, что хотел сделать для общества благое дело, писала тогда "База".