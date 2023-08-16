Красноярца приговорили к 10 годам колонии за поджог военкомата

Военный суд приговорил жителя Красноярска Андрея Петраускаса к десяти годам колонии за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщает "Зона солидарности".
24-летнему красноярцу вменили статью о совершении теракта. По данным следствия, в октябре 2022 года Петраускас бросил две бутылки с зажигательной смесью в местный военкомат. Начался пожар, который потушили охранники. Через несколько дней Петраускаса задержали. На допросе он сказал, что хотел сделать для общества благое дело, писала тогда "База".
- После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент известно о более сотни попыток поджогов.
- В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Задержанным по обвинению в попытке поджога чаще всего вменяют статью о терроризме. Более 30 дел уже завершились приговором, самый суровый из которых – 19 лет колонии – дали двум антивоенным активистам за поджог здания городской администрации в Челябинской области.
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