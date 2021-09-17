Красноярец задержан по делу о склонении к беспорядкам через телеграм

В Красноярске задержали местного жителя Алексея Яночкина по делу о склонении к массовым беспорядкам на выборах в Госдуму через телеграм-каналы. Об этом сообщает "Апология протеста" со ссылкой на его жену. Накануне в квартире Яночкина прошел обыск.

16 сентября стало известно о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении московского активиста и основателя Telegram-канала "Что делать" Дмитрия Чебанова. Его и ещё 10 человек обвинили в склонении к массовым беспорядкам на выборах.

По версии следствия, группа из 11 человек из семи регионов России создали сеть телеграм-каналов, в которых "размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков" в дни голосования - с 17 по 19 сентября.

Автор телеграм-канала "Что делать?" Дмитрий Чебанов и четверо его соратников были задержаны 5 сентября во время акции - они пытались вывесить баннер на здании Центрального детского магазина в Москве. Как следует из картотеки Мосгорсуда, после этой акции Чебанова арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В Следственном комитете не уточнили, задержаны ли обвиняемые, но отметили, что будут ходатайствовать об их аресте.

С начала августа в телеграм-канале "Что делать?" стали появляться анонсы всероссийской акции протеста. 16 сентября Чебанов записал видео, в котором обратился к гражданам России с предложением выйти "на улицы своих городов" 18 сентября. Аналогичные предложения поступали и жителям Дальнего Востока, им предлагалось выйти в центр своего города в один из дней голосования.