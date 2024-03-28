Красноярский бар "Элтон" оштрафовали за "пропаганду ЛГБТ"

В Красноярске суд оштрафовал бар "Элтон" на 450 тысяч рублей по административной статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений либо смены пола". Об этом сообщили в пресс-службе суда изданию "Проспект Мира".

26 февраля "Элтон" в Красноярске объявил о закрытии после полицейской проверки по доносу главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, а также визита активистов движения "Северный человек", которые пытались сорвать работу заведения.

Как пишут СМИ, в ночь с 23 на 24 февраля в баре "Элтон" прошла травести-вечеринка "День защитника Отечества". На фото и видео с мероприятия Мизулину возмутило, что мужчины, выступавшие на сцене, были накрашены и одеты как женщины. "В Красноярске ЛГБТ-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации", – написала Мизулина.

В ночь с 24 на 25 февраля в баре "Элтон" сотрудники полиции задержали 12 человек, всего проверили 19 посетителей и сотрудников бара. С них взяли объяснительные, однако о чём конкретно – неизвестно.

Мизулина также инициировала проверку на экстремизм одноименного бара в Новосибирске. В случае возбуждения уголовного дела сотрудникам заведения грозит до 12 лет лишения свободы. После этого новосибирский "Элтон" заявил о смене названия.